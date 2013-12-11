سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره این سوال که چه اقدامات و تلاش هایی در جهت اجرای توافق های اولیه در مورد توافقنامه ژنو صورت گرفته است، گفت: من به عنوان نماینده 1+5 اینجا نیامده ام، توافق مکتوب صورت گرفته و برای این توافق زمان زیادی در سطح وزرای امور خارجه صرف شده است.

وی افزود: مسایل مشخصی مورد توافق و تفاهم قرار گرفته، توافق هایی را باید ایرانی اجرایی کند و اقداماتی هم باید 1+5 انجام دهد و تحریم ها به ویِژه آن دسته ای که در خارج از چارچوب شورای امنیت بر علیه ایران وضع شده باید رفع شود.

لاوروف گفت: کارها شروع شده و بازرسان آژانس در ایران بوده اند و کمیسیون مشترکی که شکل می گیرد نیز به این پروسه کمک می کند همچنین رایزنی بین ایران و آژانس نیز به حل و فصل سوالات آژانس کمک می کند و مهمترین مساله این است که تمام توافقات را نهایی و عملی کنیم و تفسیر دوباره ای به آنها ندهیم. لازم است رایزنی هایی آغاز شود که پایانی برای مذاکرات در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره دیدارهایش در حاشیه نشست ژنو با وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با آقای ظریف در حاشیه ژنو دیدار داشتیم که از کسی پنهان نیست و حتی خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند.

وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال دیگری درباره نشست ژنو 2 بیان کرد: ابتکار ژنو 2 مورد حمایت همه جامعه بنی المللی است و در قطعنامه 2118 شورای امنیت نیز مورد حمایت قرار گرفته و همه اعضای جامعه بین المللی موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: گاهی اوقات می شنویم که کشوری از این توافق راضی نیست ولی بالاخره باید کنفرانس انجام گیرد و شاید بعضی ها بر این باور باشند که از طریق زور بتوان مساله را حل کرد اما من هیچگاه تایید این مساله را از کسی نشنیده ام. همه باید تلاش کنند که ابتکار عمل ایران که در سازمان ملل نیز ثبت شده به رسمیت شناخته شود.

لاوروف در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید موضع روسیه در خصوص حضور ایران در اجلاس ژنو 2 مشخص است و آیا غرب نیز با این حضور ایران موافق است؟ بیان کرد: برای نتیجه بخشیدن کنفرانس ژنو لازم است همه کسانی که می تواند تاثیرگذار باشند حضور داشته باشند و بتوانیم یک تیم واحد تشکیل دهیم تا به نتیجه برسیم و خونریزی ها را متوقف کنیم.

وی با بیان این که این مساله مربوط به همه کشورها می شود اظهار داشت: بدون شک ایران بین کشورها می تواند تاثیر بسیاری در رخدادهای سوریه داشته باشد فقط سوری ها می توانند آینده خود را روشن کند و خارجی ها نباید در گفتگوی سوری ها دخالت کنند بلکه باید به آنها کمک کرد که این مساله در اجلاس ژنو 1 نیز مورد تاکید قرار گرفت.

لاوروف گفت: کلید و حل و فصل مساله دقیقاً در همین است که راه حل طولانی مدت و موفقیت آمیز باشد، خیلی مهم است که اجلاس ژنو 2 برای تحقق اعلامیه ژنو 1 برگزار می شود و این یک اصل است. من در ارتباط با همکاران غربی حس می کنم درک حضور آنها برای همه کشورها از جمله ایران وجود دارد و با اخضر ابراهیمی و نمایندگان سازمان ملل در این خصوص صحبت کرده ایم.

وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال دیگری در این باره که همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی هسته ای ادامه دارد و آیا توافقی در خصوص ایجاد بلوک ها و راکتورهای جدید شده است، گفت: ما علاقمند هستیم که با ایران در زمینه توسعه برنامه انرژی صلح آمیز هسته ای همکاری را ادامه دهیم. ما می دانیم که ایران در جهت احداث سایت جدید مانند راکتور بوشهر که با آب سبک کار می‌کنند فعالیت می کند، هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت نیز چنین راکتوری را منع نکرده است.