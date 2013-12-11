ترابی به مقام نایب قهرمانی رنکینگ بدمینتون کشور رسید

مجتبی ساده خو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال دومین بار پیکارهای رنکینگ بدمینتون کشور در بخش پسران دو رده سنی نونهالان و نوجوانان کشور برگزار می شود، استقبال کم نظیری از سوی استان های مختلف از این رقابت ها صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مرحله سوم پیکارهای رنکینگ بدمینتون پسران رده های سنی نونهالان و نوجوانان کشورمان در سمنان برگزار شد، افزود: برای ما بسیار خوشحال کننده و سبب افتخار است که در این مرحله نیز شاهد درخشش یکی از استعدادهای بدمینتون قم بودیم.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم افزود: دومین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون پسران کشور با حضور 266 بدمینتون باز از سراسر ایران در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان به انجام رسید و هدف از برگزاری این رقابت ها بررسی استعدادهای بدمینتون استان ها است.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه بدنه تیم های ملی بدمینتون کشورمان در سال های اخیر همواره با حضور چند بدمینتون باز نام آشنا مشخص بوده، امسال استعدادهای بسیار خوبی از رقابت های رنکینگ شناخته شده اند تا به زودی جا پای ملی پوشان مطرح بدمینتون کشور بگذارند.

ساده خو عنوان داشت: در نامه ای که از سوی فدراسیون بدمینتون به دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان زده شده از استان هایی همچون قم، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، سمنان، همدان، آذربایجان غربی و اصفهان به عنوان استان های موفق بدمینتون کشور نام برده شده است.

وی افزود: به هر حال برگزاری مطلوب این مسابقات یکی از اهداف فدراسیون بدمینتون بود که با استقبال بسیار خوب و فراتر از انتظار استان های مختلف یکی از مهمترین بخش های آن محقق شد و خوشبختانه در بخش انفرادی رده سنی نوجوانان این مرحله در سمنان، سجاد ترابی تیم قم را صاحب عنوان نایب قهرمانی کرد.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم اظهار داشت: فدراسیون بدمینتون برنامه های ویژه ای برای برترین های این دوره از مسابقات در نظر گرفته است و بعد از پایان رقابت ها، برترین ها برای شرکت در برنامه های آماده سازی تیم های ملی دعوت می شوند تا خود را برای پیکارهای مهم آینده آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت سرمايه‌گذاري فراوان در رده های سنی پایه، اضافه کرد: ما سرمايه‌گذاري بسیار وسیعی بر روی رده های پایه انجام داده ایم زیرا رقباي ما بيشتر از اينها سرمايه‌گذاري كرده‌اند به همین خاطر نباید از سایر استان ها عقب بمانیم.