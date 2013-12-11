قرآن كتاب شفاي دردهاي بشر/ رجوع به کلام خدا، مرور تدبیر و تقدیر آفرینش است

فاطمه ناظمي، حافظ كل قرآن كريم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه تصميم گيري براي حفظ قرآن كريم اظهار داشت: بعد از پایان تحصیلات خود در دانشگاه و اخذ مدرک لیسانس مدیریت دولتی، تصمیم به حفظ قرآن کریم گرفتم وهر روز آیات نورانی و جذاب قرآن، انگیزه مرا به حفظ بیشتر می کرد.

وي افزود: همراهی و تشویق خانواده ام نیز در این امر به من کمک می کرد و هم اکنون نیز در تکیه محل خود به عنوان مربی قرآن در زمینه های حفظ، تفسیر و قرائت قرآن کریم مشغول فعالیت هستم.

ناظمي، حفظ قرآن را یک توفیق الهی عنوان کرد و توکل به خدا و تلاش و کوشش را رمز موفقیت خود در سه سال از عمرش كه به حفظ قرآن پرداخته است دانست و بيان كرد: این سالها از بهترین سالها و پر برکت ترین و پر رونق ترین سالهای عمرم بوده است.

این مربی قرآن كريم، رجوع به قرآن را یادآوری تدبیر و تقدیر آفرینش در جهان و مسیر قرآن را رسیدن به مسیر حق و حقانیت عنوان کرد.

شكيبايي و عزت نفش از ميوه هاي درخت ايمان است

وی، شکیبایی و صبر در برابر مشکلات و داشتن عزت نفس و مناعت طبع را از میوه های درخت ایمان خواند و افزود: رسیدن به کمال و درجات برتر به وجود نمی آید مگر اینکه هر فرد ابتدا به تربیت واصلاح امور خویش بپردازد.

ناظمی، تمسک و بهره گیری از قرآن را لازمه زندگی هر فرد در جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: قرآن کریم کتابی کامل برای روش زندگی است و در آن می توان شفای دردهای بشر را جستجو کرد.

آغاز هر روز با قرآن، احساس شادي متفاوتي در انسان ايجاد مي كند

وی يادآور شد: وقتی انسان روز خود را با قرآن آغاز می کند، احساس شادی متفاوتی را در وجود خويش حس می کند و با این حس، انجام فعالیتهای روزمره زندگی با تغییرات بهتری انجام می گیرد.

ناظمی که در بسیج نیز به صورت فعال حضور دارد و مربی و سرگروه شجره طیبه صالحین است، بيان كرد: بسیجیان نیز باید با بهره مندی از قرآن در طول خدمت خود، در جذب نیروهای برتر فعالیت کنند چرا که بسیجیان حافظان دینی و ملی کشورند.

وي اظهار داشت: وقتی پای منافع دینی در میان باشد، بسیجیان معتقد با بهره گیری از فرامین الهی و اعتقادات پاک خود از نثار و بخشش هیچ چیز حتی جان خود دریغ نمی کنند و هنگام دفاع از منافع ملی نیز با حضور در همه زمینه ها اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با بهره گیری از فرمایشات رهبر و مقتدای خود با نام بسیج با اقتدار تمام در راه رسیدن به هدف گام بر می دارند.

دشمن درصدد گرفتن بصيرت از جوانان ما با تغيير فرهنگ اسلامي است

اين حافظ قرآن كريم، بصيرت داشتن را از دیگر ویژگی های بسيجی دانست و عنوان کرد: برای تحقق یک جامعه اسلامی و رساندن آن به حکومت حضرت مهدی (عج)، داشتن این ویژگی لازم است و نبايد اجازه دهيم دشمن با تغییر فرهنگ، بصیرت را از ما بگیرد.

ناظمي با اشاره به تاثیر قرآن و بسیج در زندگی يادآور شد: رسیدن به رشد و تعالی و پاک نگه داشتن ظاهر و باطن در بسیجیان تاثیر بسزایی در جذب دیگر افراد خانواده و جامعه دارد.

ناظمی ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی، انگیزه ای خوب در جامعه به ويژه در جوانان برای گرایش به قرآن ایجاد می کند و توجه ویژه به آن از وظایف مسئولان کشور است.