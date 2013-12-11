بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس/استقبال از توافق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود در کویت از توافق هسته ای ایران و غرب استقبال و اعلام کرد: این توافق گام اولیه در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه محسوب می شود.

در این بیانیه که بیانیه پایانی سی و چهارمین نشست شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود انفجارهای تروریستی در لبنان محکوم و بر ضرورت تشکیل دولت جدید در این کشور تاکید شده است.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه بیانیه انفجارهای تروریستی در عراق را محکوم و از تلاش های آشتی ملی در این کشور استقبال کردند. درباره فلسطین نیز این شورا شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم و از تلاش های واشنگتن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش قدردانی شده است.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید شده است. در رابطه با موضوع سوریه نیز شورای همکاری خلیج فارس از تصمیم مخالفان سوری برای شرکت در نشست ژنو 2 استقبال کرد و خواستار پایان حضور آنچه نیروهای بیگانه خواند، شده است.

این شورا حضور گروههای تروریستی تکفیری وابسته به برخی اعضای این شورا از جمله عربستان در سوریه را نادیده گرفته است.

شورای همکاری خلیج فارس از آمادگی کویت برای میزبانی کشورهای کمک کننده به سوریه در اوایل سال آتی میلادی خبر داد. همچنین اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود با ایجاد فرماندهی نظامی یکپارچه موافقت کردند.