صنايع فولاد در خراسان رضوي راه اندازي نشوند/ رها شدن 5 هزار واحد صنعتی نیمه تمام در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسيني ظهر چهارشنبه در نشست خبري خانه صنعت و معدن و تجارت اظهار كرد: خراسان رضوی به دولت سالانه یک هزار و 500 میلیارد تومان مالیات مي پردازد ولی حدود 450 میلیارد تومان آن به استان باز مي گردد.

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي تاكيد كرد: دولت بايد تراز مالي شفاف به مردم ارائه دهد.

حسيني با اشاره به اينكه بار تورم و گراني بر دوش قشر کارمند و کارگر است ادامه داد: در واحدهای تولیدی و صنعتی موازی کاری در شهرها صورت مي گيرد.

وي ابراز كرد: واحدهاي صنعتي نيمه تمام و صنايع زيادي مانند لبنيات و رب در استان به حالت اشباع رسيده اند كه بهتر است مجوز جديد در اين صنايع صادر نشود و يا برخي واحدهاي نيمه تمام تغيير كاربري بدهند.

حسيني بحران آب را مسئله اي اساسي در استان دانست و افزود: با توجه به كم آبي بايد صنايعي مانند فولاد كه در شهرستانهاي سبزوار و تربت در حال پايه گذاري هستند راه اندازي نشوند.

وي گفت: اينكه گمرك موظف شده است تا به اندازه عوارض گمركي كالا را نگه دارد گامي در جهت حمايت دولت از بخش خصوصي است.

حسيني با بيان اينكه اتفاقات خوبي در سياست كشور افتاد و اميد مي رود حماسه اقتصادي نيز در سال 92 شكل بگيرد ادامه داد: دولت و بخش خصوصي با اتكا به يكديگر مي توانند فعاليت موثر داشته باشند.

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي بيان كرد: براي تحقق حماسه اقتصادي بايد دولت توانمند داشته باشيم و دولت بايد براي بخش خصوصي قابل اتكا باشد.

شعف بوجود آمده در جامعه به حوزه توليد سرايت كرده است

حسيني گفت: شور و شعف بوجود آمده در جامعه به حوزه توليد سرايت كرده است و توليد كنندگان مشمول شعف اجتماعي مي شوند.

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي اظهار كرد: فعاليت هاي دولت حاكي از آن است كه به معيشت مردم توجه مي شود.

وي تاكيد كرد: مردم و دولتمردان به اين موضوع رسيده اند كه زندگي بدون دغدغه درصورتي كه به توليد بها داده شود محقق مي شود.

اعتماد به اقتصاد و جامعه برگشته است

وي با بيان اينكه اقتصاد ما سياسي شده بود افزود: مسائل سياسي به خصوص برون مرزي سايه سنگين براقتصاد ما داشته است كه با مذاكرات ژنو 2 و حل و فصل مسائل بين المللي شاهد رونق و كسب اعتماد در جامعه هستيم.

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با اشاره به تقديم به موقع بودجه توسط دولت گفت: نبايد توقع داشته باشيم تمام مسائل در كوتاه مدت حل شود.

حسيني با بيان اينكه مديريت هاي نادرست سبب نابساماني ها در چند سال گذشته بود افزود: صد روز فرصت كمي بود تا دولت بتواند مشكلي را حل كند و بيشتر برنامه ريزي و شناخت موانع مطرح بوده است.

پيش بيني مي شود در سال 93 تورم به 25 در صد برسد

حسيني با بيان اينكه در اين صد روز 4 درصد كاهش تورم داشته ايم پيش بيني كرد تا در سال 93 تورم را به 25 در صد برسد.

وی گفت: دولت در مدت زمان 100 روز نمی‌تواند تاثیر خاصی بر کشور داشته باشد فقط نکته مثبت این است که تورم در زمان ورود به آن 40 درصد و اکنون به 36 رسیده است

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي گفت: در سال هاي گذشته بانك ها رفتارهاي ناعادلانه اي با بخش خصوصي داشته اند كه دولت بايد راهكاري براي اين موضوع بيانديشد و بخش خصوص كه هنگام گشايش ال سي 130 درصد به بانك ها مي پرداخت.

وي ادامه داد: گمرك موظف شده است تا به اندازه عوارض گمركي كالا را نگه دارد و بقيه را ترخيص كنند و اين اتفاق افتاد وداروهاي فاسد شدني به خصوص از فرودگاه امام خميني ترخيص شدند.

جديد قطعه سازان درحال جذب نيرو هستند

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي بيان كرد: دولت در گام هاي نخست از حمايت توليد گام هاي خوبي برداشته است.

وي به برگزاري نمايشگاه خودرو در تهران واستقبال 20 نماينده خودروساز اشاره كرد وگفت: خوشبختانه با شرايط جديد قطعه سازان درحال جذب نيرو هستند.

صنعت از ركود خارج مي شود

وي ادامه داد: مي توان ارزيابي كرد كه صنعت از ركود خارج مي شود و قطعا در خصوص قطعه سازان مشكلات در راه صادرات و موانع برطرف شده است و فعاليت ها از سر گرفته مي شود.

رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي ابراز اميدوراي كرد كه بر خلاف سالهاي گذشته كه صادرات رشد منفي داشته است با ارائه طرح هاي جديد صادرات وارد عرصه فعاليت شود و كارخانجات فعال شوند.

رئیس خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی به كاهش پرداخت بيمه بيكاري در ماه هاي گذشته توسط تامين اجتماعي اشاره واين آمار را نشانه اي از رونق اقتصاد و كاهش بيكاري دانست.

وي از دولت در خواست كرد تا برای واحدهای تولیدی نیمه‌تمام فکری اساسی بکند و در چارچوب قانون کارآفرینی فعالیت کنند و برنامه‌ای جامع در اين خصوص تدوین كند.

سهم خراسان رضوي 5 هزار واحد توليدي نيمه تمام است

حسيني يادآور شد: در كشور 50 هزار واحد تولیدی با طرح‌های نیمه ‌تمام داريم و سهم خراسان رضوي 5 هزار واحد توليدي نيمه تمام است كه بهتر است برخي از آنها كاملا تعطيل شوند و برخي نيز حمايت شوند.

وي ابراز تاسف كرد كه تولیدکنندگان دارای شناسنامه باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و افزود: با پرداخت به موقع مالیات مشکل نداریم بلکه فقط خواهان عدم افزایش نرخ‌های مالیاتی و اخذ مالیات از تمامی جامعه هستیم.

راه درست اقتصادي اين است كه مردم بياموزند ماليات خود را بپردازند

رئیس خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی تاكيد كرد: راه درست اقتصادي اين است كه مردم بياموزند ماليات خود را بپردازند و به عنوان مثال در كشور سوئيس 400 سال پيش فرهنگ درست ماليات را داشته اند و اينكه در كشور ما اين اتفاق نيفتاده به خاطر روشهاي غلط دولت است.

وي تاكيد كرد: الزام اين است كه نظام ماليات كشور به نفع مردم و توليد عوض شود واعتقاد دارم كه هر توليد كننده اي موظف است كه حق دولت را بپردازد.