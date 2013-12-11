نفرات برتر سی و ششمین رقابت های قرآنی در سیستان و بلوچستان معرفی شدند

حجت الاسلام حسین ناوشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این مسابقات که در دو گروه سنی بزرگسالان و شکوفه ها و با حضور خواهران و برادران و داوران کشوری در هفته جاری برگزارشد در رشته قرائت خواهران بزرگسال زهرا تقوی، فاطمه کیخا، و سمانه قربان زاده به ترتیب مقام های نخست تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: در رشته حفظ کل بزرگسال نیز فاطمه اصغریان کاری، راحله هادوی و حمیرا کرد و همچنین در رشته حفظ 10 جزء بزرگسال نیز سمیه عبدالله زاده، معصومه بامری و معصومه صداقت پور به مقام های نخست تا سوم دست یافتند.

ناوشکی ابراز داشت: در رشته ترتیل شکوفه ها نیز زینب رضایی، زینب حجازیان و فاطمه عرب کنگان و در ترتیل بزرگسالان نیز مرضیه جان آبادی، سکینه لشگری و فاطمه حجازیان مقام اول تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: خواهران فاطمه قاسمی نژاد نیز در حفظ 5 جز شکوفه ها و حلیمه گمشاد نیز در حفظ 5 جزء بزرگسال به مقام های نخست دست یافتند.

معاون فرهنگی اداره اوقاف استان ادامه داد: در این رقابت ها همچنین در بخش برادران و در رشته ترتیل بزرگسال حسین غلامی پور، محمد جواد پیری و حجت جهانی زاده و در رشته قرائت بزرگسال نیز مصطفی سرگزی، علی ارمی و علی حصاری به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

ناوشکی افزود: در رشته حفظ کل بزرگسال نیز ادریس رییسی، ابومسلم تشر و یوسف خاوری به عنوان نفرات برگزیده و در 10 جزء بزرگسال نیز مهدی جامعی، امیر حمزه گرگیج و عبدالهادی دامنی مقام های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی داوود سیما توتازهی، عبدالله تشت زرین و عبدالله حدادی نیز را به عنوان نفرات برگزیده اول تا سوم در رشته 20 جزء بزرگسال نام برد.

ناوشکی گفت: نفرات اول این دوره از رقابت ها برای شرکت در مرحله آتی به مسابقات کشوری اعزام می شوند.