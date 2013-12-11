- بیش از 700 نیرو در طرح پلیس زمستانه شرکت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «سید محمود میرفیضی» ظهر چهارشنبه در نشست مشترک آغاز طرح پلیس زمستانه افزود: از امروز به مدت 91 روز طرح ترافیکی زمستانی، در یکهزار و 520 کیلومتر راه برفگیر از حدود پنج هزار و200 کیلومتر راههای برون شهری وبویژه در 576 کیلومتر از گردنه های کوهستانی، همزمان با سایر استانهای مجری این طرح با حضور و همکاری تمامی دستگاههای امداد و نجات جاده ای به اجرا گذاشته خواهدشد.

وی افزود: اهداف این طرح افزایش ایمنی و انضباط ترافیکی، تسهیل در رفت وآمد وسایل نقلیه و روانسازی ترافیک و جلوگیری از انسداد معابر است.

میرفیضی ادامه داد: حضور گسترده و موثر عوامل سختکوش پلیس راه و واحدهای امداد و نجات جاده ای در محورهای کوهستانی و برفگیر استان، رسیدگی سریع به حوادث غیر مترقبه ی احتمالی، امدادرسانی سریع و به موقع به مسافران و در راه ماندگان واتخاذ تصمیم واطلاع رسانی سریع درمورد راههایی که تردد در آنها،مخاطرات جانی به همراه خواهد داشت از دیگر اهداف این طرح است.

طرح زمستاني از امروز در 27 استان كشور آغاز مي‌شود

سردار میرفیضی با بیان این که اين طرح تا نيمه دوم اسفند ماه اجرا مي‌شود، اظهار داشت: طرح زمستاني از امروز همزمان با سراسر کشور با همكاري هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداري، آتش نشاني و امداد خودروها آغاز شد.

وی هدف از اجرای این طرح را خدمت‌ رسانی مطلوب به مسافران، افزایش خدمات امداد و نجات و افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح دانست.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: اقدامات لازم برای امداد و نجات خودروها در کولاک وبهمن و نقاط حادثه خیز انجام خواهد شد.

میرفیضی تصریح کرد: طرح زمستانی امسال با اهداف اجرای و بازسازی معابر و ارتفاعات برف گیر و انسداد از طریق ریزش و کولاک و بهمن انجام می شود.

در پایان این مراسم دستگاههای اجرایی که در طرح پلیس زمستانه شرکت داشتند ، تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند.