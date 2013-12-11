به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری صبح چهارشنبه در مراسم تکریم دکتر محسن اعرابی و همچنین معارفه دکتر سید عباس موسوی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود که با حضور دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان محلی در سالن همایش های این دانشگاه برگزار شد خاطرنشان کرد: عمده وقت و فعالیت‌های 100 روز اخیر دولت در حوزه بهداشت و درمان به اجبار صرف دارو و درمان شده است.

او با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت و درمان اصل اول توجه به فقرا و نیازمندان است افزود: ما باید به فکر این قشر از جامعه باشیم و رسیدگی به نیازمندان را سرلوحه کار خود بدانیم.

امام خمینی(ره) از منظم ترین افراد هستند

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظم و انظباط را مهمترین راز موفقیت در زندگی انسان ذکر کرد و افزود: امام خمینی(ره) از منظم ترین افراد هستند که میتواند الگوی خوبی برای همه ما باشد، در حاکمیت باید قانون باشد چرا که منافع فرد را قانون تعیین می کند.

سیاری گفت: اینکه بازار پیشگیری در ایران راکد است حرف جدیدی نیست اما نکته آن است که موج بیماری‌های غیر واگیردار و دست‌ و ‌پنجه نرم‌کردن مردم و مسئولان با مشکلات درمانی، آنقدر عرصه را تنگ کرده که دیگر مجالی برای پیشگیری از بیماری‌ها باقی نمانده است.

او همچنین بر اصل پیشگیری در نظام سلامت ایران تأکید کرد و افزود: به‌ نظر می‌رسد که با وجود حجم بسیار زیاد بیماری‌های غیر واگیر در کشور، دیگر نگاه درمانی صرف، نمی‌تواند مشکلات را حل کند و تنها واکسن بیماری‌های غیر واگیر، تغییر روش زندگی مردم است.

مردم باید خیال‌شان در مورد سلامتی مواد غذایی راحت باشد

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه یکی از ابعاد تغییر سبک تغذیه، به مقدار، مناسب و غیرآلوده خوردن است، تصریح کرد: در این زمینه، دولت باید به مردم بگوید که برای مصون ماندن در برابر بیماری‌ها، سبزی و میوه بخورند اما سبزی سالم و بهداشتی هم در اختیار مردم قرار دهد، مردم باید خیال‌شان راحت باشد که سبزی و میوه آلوده نیستند تا مصرف کنند.

سیاری از اجرا نشدن امر پیشگیری انتقاد کرد و ضمن ابراز تأسف از اینکه اغلب مدیران پاسخگوی کمیت هستند تا کیفیت، گفت: می‌خواهند تخت‌های بیمارستانی را افزایش دهند، وضعیت اورژانس را بهبود بخشند، دارو را در دسترس مردم قرار دهند البته این اقدامات خوب است اما باید سرمایه‌گذاری اصلی روی بحث پیشگیری باشد؛ چراکه هزینه درمان به‌مراتب بیشتر از پیشگیری است.

وی تصریح کرد: ایجاد شورای عالی سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس برنامه پنجم توسعه یکی از اولویت‌ها است که می‌تواند به تحقق کامل اصول برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت کمک کند.

تصمیمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر سیاست‌های اصولی و کارشناسی باشد

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اشلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتباط نزدیک با سلامت جامعه، دستگاهی مهم و تاثیرگذار به حساب می‌آید گفت: باید تصمیم‌های گرفته شده در این نهاد مبتنی بر سیاست‌های اصولی و کارشناسی باشد.

دکتر کاظم جلالی ضمن تقدیر از انتخاب دولت مبنی بر تعیین دکتر هاشمی به عنوان وزیر بهد اشت، درمان و علوم پزشکی، افزود: مطمئنا ما در دوره مدیریت ایشان شاهد پیشرفت های زیادی در این حوزه خواهیم بود.

او خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات حوزه سلامت کشور به ویژه در بخش تامین دارو باید سازوکاری فراهم شود تا بیماران به ویژه بیماران خاص که به دنبال درمان خود هستند در تامین دارو مشکلی نداشته باشند.

شرایط کنونی برای پذیرش مسئولیت بسیار سخت است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش در حوزه بهداشت و درمان جایگاه مهم و موثری دارد، تصریح کرد: ما باید قدردان زیر ساخت هایی که در این زمینه فراهم شده است باشیم و به هر قیمتی و در هر جایی به کسی مدرک دانشگاهی ندهیم.

جلالی با یادآوری ظرفیت های بسیار بالای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاکید کرد: البته در شرایط کنونی پذیرش مسئولیت بسیار سخت است و ما از دکتر موسوی تشکر می کنیم که این مسئولیت را قبول کرده اند ایشان مقبولیت خوبی در جامعه پزشکی شهرستان دارند و امیدواریم در این جایگاه هم موفق باشند.

در پرداخت حقوق و مزایا مشکل داریم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود نیز در این مراسم با بیان اینکه من هر جایی که می روم اول مشخص می کنم که چه چیزی را تحویل گرفته ام و با چه درصدی قرار است تحویل دهم گفت: الان ما در وضعیت مناسبی قرار نداریم و در پرداخت حقوق و مزایا بسیار مشکل داریم که این وضعیت باید با همکاری بهبود یابد.

دکتر سید عباس موسوی با اشاره به اینکه در شهرستان میامی نیز با کمبود پزشک مواجه ایم افزود: باید این درک متقابل به وجود آید چرا که موضوع بسیار مهمی است ما باید شاهرود را به عنوان یک شهر دانشگاهی ببینیم.

او تاکید کرد: ما سرمایه هایی را که در حوزه دانشگاه داریم یک سرمایه اقتصادی، انسانی و فرهنگی است که البته میزان ارتباطات فرد در آن بسیار مهم است و استفاده از پتانسیل سرمایه های اجتماعی برای ما بسیار اهمیت دارد که مورد توجه مقام معظم رهبری است.