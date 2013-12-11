ممنوعیت تردد انواع تریلر و کامیون در محور کرج - چالوس

به گزاش خبرگزاری مهر، تردد موتورسيكلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 92/09/20 الي ساعت 24 روز جمعه 92/09/22 از محورهاي كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

محور كرج - چالوس

تردد انواع تريلر و كاميون از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است.

تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:30 الي ساعت 24 روز جمعه مورخ 92/09/22 از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:30 الي ساعت 24 روز جمعه مورخه 92/09/22 از 15 كيلومتر بالاي مرزن آباد(دزبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

محور هراز

تردد تمامی تريلرها از محور هراز كماكان ممنوع است.

تردد تمامی كاميونها و كاميونتها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 1200 الی 2400 روز چهارشنبه مورخ 92/09/20 و همچنین از ساعت 6 الي 24 روزهای پنج شنبه 92/09/21 و جمعه مورخ 92/09/22 از محور هراز ممنوع است.

محور دماوند

تردد تمامی تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 6 الي 24 روز جمعه مورخ 92/09/22 از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با شماره تلفن 120 (فقط شهروندان تهرانی) و 88255555 (10 خط) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.