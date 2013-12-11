مشترکات فرهنگی از مزیت های صادرات به افغانستان است/ لزوم باز سازی استراتژی های صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجللی ظهر چهارشنبه در نشست میز کشوری افغانستان برای بررسی روابط تجاری ایران و افغانستان ابراز کرد: حجم صادرات ایران به افغانستان از 539 میلیون دلار در سال 86 به دو میلیارد و 874 میلیون دلار در سال 91 افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: مطلوب ترین تراز بازرگانی ایران با پنج کشور است که افغانستان در میان این کشورها است.

مسئول دفتر تجاری افغانستان ابراز کرد: از جمله کشورهای صادر کننده به افغانستان پاکستان، چین، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، آفریقا و هند هستند.

مسئول دفتر تجاری افغانستان افزود: قرابت فرهنگی، نزدیکی مسیر و توانمندی اقتصادی، بازار و بکر و کم رقابت، مکمل بودن اقتصاد دو کشور، موقعیت خوب کالاهای ایرانی در افغانستان از جمله مزیت ها و نقاط قوت تجارت با افغانستان است.

مجللی عنوان کرد: در طول 20 سال همنشینی افغانی ها با ایرانی ها فرهنگ مصرفی ایران را گرفته اند که این یکی از نقاط قوت بسیار خوب در روابط تجاری دو کشور است.

رتبه چهار صادرات ایران به افغانستان

وی افزود: در بررسی وضعیت صادرات ایران به افغانستان، ایران در میان 110 کشور از سال 81 تاکنون از رتبه 9 جهانی به رتبه چهار ارتقاء یافته است.

مجللی اظهار کرد: از جمله مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان سیمان، میوه و تره بار، مواد غذائی و رب و کمپوت، فرآورده های لبنی و آبمیوه ريال مصنوعات پلاستیکی، پتروشیمی و شیمیایی است.

مجللی افزود: ارزش صادرات کشور در هشت ماهه نخست سال 92 هزار و 639 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 91 که هزار و 824 میلیون دلار بوده ده درصد کاهش یافته است.

مسئول دفتر تجاری افغانستان یکی از چالش های صادرات کالاهای ایرانی را به افغانستان کمبود تبلیغات دانسته و عنوان کرد: عدم به کار گیری فنون بازاریابی، قیمت بالای کالا در مقایسه با سایر رقبای خارجی و عدم حمایت همه جانبه دولت از صادر کنندگان کالا به افغانستان هم از دیگر موارد است.

مجللی ابراز کرد: عدم توجه به بحث بسته بندی و استفاده نکردن از لیبل های زبان پشتو با توجه به اینکه زبان رایج مردم افغانستان بعد از فارسی دری است هم از جمله موارد کاهش صادرات است.

وی تصریح کرد: ریسک سرمایه گذاری در کشور افغانستان بالا است و ضرورت دارد که خلاء های موجود با اتخاذ راهکار های مناسب ترمیم شود.

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار افغانستان

مسئول دفتر تجاری افغانستان فقدان امنیت لازم در این کشور را از جمله موارد بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بازار افغانستان دانسته و افزود: این امر موجب بی رغبتی سرمایه گذاران شده است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در ادامه این جلسه عنوان کرد: فساد اداری در ساختار افغانستان مانع از اجرای اهداف اقتصادی این کشور شده است.

محمد مهدی جوانمرد قصاب یکی از مشکلات افغانستان را در بدهی های خارجی و در آمد های پایین این کشور دانسته و عنوان کرد: 90 درصد بودجه افغانستان نیاز مند کمک های خارجی است و آنها عملا نمی توانند مالیاتی هم جمع کنند.

وی ابراز کرد: وجود ضعف اطلاعاتی از مشکلات بزرگی است که در افغانستان وجود دارد و مانع آنها را در راه اهداف اقتصادی است.

جوانمرد قصاب افزود: منابع طبیعی هر کشوری نیاز مند زیر ساخت است ولی نبود زیر ساخت های لازم و انرژی و جاده و گران بودن امکانات در بهره برداری از معادن سبب شده که آنها خودشان نتوانند از معادن شان بهره برداری کنند.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ابراز کرد: عملا معادن افغانستان دست نخورده باقی مانده است که در این بخش آنها به ایرانی ها نیاز دارند.

باز سازی استراتژی ها با توجه به وضعیت کنونی افغانستان

وی اظهار کرد: ما نیاز داریم استراتژی هایمان را بازسازی کنیم چرا که وضعیت افغانستان نسبت به گذشته تغییر زیادی یافته است.

جوانمرد قصاب افزود: برنامه ریزی خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان در حال افزایش است و نیاز است که ما هم در این بخش فعالیت مان را بالا ببریم.

وی با اشاره به کم کاری و گسستگی در بخش سرمایه گذاری خدمات فنی و مهندسی ابراز کرد: باید به شکل صحیح و اصولی و قدرتمندی در بازار فنی و مهندسی منطقه و به ویژه افغانستان وارد شده و سرمایه گذاری کنیم.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان عنوان کرد: اگر این تحریم ها برداشته شود ما می توانیم در بخش فنی و مهندسی در منطقه کار های بزرگی انجام دهیم.

ترس آمریکا برای لغو تحریم ها گرفتن بازار منطقه توسط ایران است

جو.انمرد قصاب ابراز کرد: ترس امریکا هم همین است که اگر تحریم ها لغو شود ما بازار فنی و مهندسی منطقه را بگیریم چرا که کارکرد ایرانی ها در این زمینه بسیار بهتر است.

وی با بیان اینکه در بحث مناقصات باید جدی تر وارد شویم گفت: خراسان جایگاه و نفوذ بالایی در افغانستان دارد و با برنامه ریزی بیشتر می تواند کارهای بزرگتری انجام دهد.

جوانمرد قصاب همچنین از افزایش ارتباطات با اعزام ماهیانه هیئت های تجاری به افغانستان خبر داد و افزود: با ثبت برند ها و شرکت ها در این کشور بحث اقتصادی و صنعت توریسم را در کشور افزایش می دهیم.

رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در ادامه این جلسه ابراز کرد: امضای توافق نامه امنیتی از سوی مسئولین افغانی می تواند امنیت را به این کشور باز گرداند.

منابع غنی و بکر علت حساسیت آمریکا برای حضور در افغانستان

فرشید سیادت افغانستان را بام و قلب آسیا دانسته و عنوان کرد: حساسیت آمریکا برای حضور در افغانستان منابع زیر زمینی و غنی و دست نخورده آن است.

وی گفت: باید تسهیلاتی که برای عراق در امر صادرات گذاشته شده است برای افغانستان هم در نظر گرفته شود و از صادرا ت به این کشور حمایت شود.

سیادت با اشاره به دست های خارجی زیادی که برای خدشه دار کردن روایط ایران و افغانستان وجود دارد اظهار کرد: باید رفتار اطمینان بخشی در برابر افغانستان داشته و روایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی عمیقی به وجود آوریم.

وی با اشاره به تراز مثبت اقتصادی ایران در افغانستان افزود: باید به تاجر افغانی اطمینان بدهیم و مشکل واردات این کشور را به ایران حل کنیم.

برخی رفتار ها بهانه به دست مخالفان روابط تجاری ایران و افغانستان می دهد

رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید کرد: برخی رفتار ها بهانه به دست مخالفان روابط تجاری ایران و افغانستان می دهد که با یک مدیریت خوب می توان این موانع را برداشته و حل کرد.

وی عنوان کرد: هنوز صندوق ضمانت اقتصادی از بخش اقتصادی خصوصی حمایت خوبی نمی کند .

سیادت ابراز کرد: بحث گران بودن ویزا و پول های اضافی ای که از ایرانیان در مبادی ورودی افغانستان گرفته می شود و صدور ویزای شش ماهه ایران برای افغان ها و ویزای سه ماهه آنها برای ایرانی ها باید حل شود.

وی عنوان کرد:امرور صد ها ماشین ترانزیت از کشور افغانستان وارد کشور ما می شود ولی در ورود ماشین های ایرانی به افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد، ما باید با قدرت وارد شده و این مسائل را حل کنیم.