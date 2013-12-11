انتخاب شهرداران مناطق از بدنه شهرداری موجب افزایش رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران چهارشنبه 20 آذرماه از شهرداری منطقه 14 بازدید و در ملاقات با مردم منطقه از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.

محمد سالاری در این بازدید با اشاره به بالا بودن سطح رضایتمندی مردم از شهردار جدید منطقه 14،گفت: یکی از مطالبات جدی شورای چهارم از شهردار تهران این است که شهرداران مناطق, مدیران کلیدی و معاونت های شهردار تهران از بدنه شهرداری انتخاب شوند، چرا که نیروهای متخصص و لایقی در سطح مناطق حضور دارند و این انتخاب ها باعث ایجاد انگیزه خدمت رسانی مضاعف و صادقانه، و در نهایت باعث افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در ادامه ریزدانگی و بافت فرسوده را یکی از عمده ترین مشکلات منطقه 14 دانست و افزود: حدود 40 درصد از منطقه را بافت فرسوده تشکیل می دهد که با توجه به ضوابط شهرسازی، شهروندان نمی توانند نسبت به ساخت و ساز خانه های خود به تنهایی اقدام کنند.

سالاری تصریح کرد: یکی از اولویت های اصلی شورای چهارم رفع مشکلات بافت های فرسوده در تعامل با دولت و بانک های عامل است.

وی با اشاره به اینکه شورای چهارم افزایش سیاست های تشویقی برای نوسازی بافت های فرسوده را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: افزایش بسته های تشویقی برای تجمیع پلاک های ریزدانه، باعث جذب سرمایه گذاران و شهروندان برای بازسازی بافت های فرسوده خواهد شد .

وی همچنین حذف ساخت و ساز در سطح افق و افزایش آن در سطح عمودی را یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات بافت فرسوده و ریزدانه دانست.

سالاری در ادامه با انتقاد نسبت به اجرایی نشدن کامل طرح تفصیلی، گفت: در طرح تفصیلی بالای صد تکلیف مشخص شده که ما می بایستی طبق آئین نامه های اجرایی مصوب، عمل شود اما متأسفانه این کار با بخش نامه های دوره ای معاونت شهرسازی در مناطق در حال اجرا است.



احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: چون شورای شهر نهاد مردمی است ،بنابراین باید یک راهکار تدوین شده برای ایجاد ارتباط هدفمند با مردم داشته باشد تا بتواند از نزدیک مشکلات مردم و منطقه را بررسی و در شورا برای رفع آنها سیاستگزاری کند.

حکیمی پور افزود: در حال حاضر معاونت نظارت و کمیسیون های تخصصی شورا در حال تدوین برنامه ای برای ارتباطات علمی تر و عینی تر با مردم و صاحب نظران هستند.

تورج فرهادی شهردار منطقه 14 نیز در ابتدای این بازدید، گزارشی از مشکلات، نیازها و درخواست های منطقه را ارائه کرد.

فرهادی، ریزدانگی، فرسوده بودن بافت منطقه و وجود پادگان ها در سطح منطقه را عمده ترین مشکلات منطقه دانست و افزود: با توجه به اینکه پادگان ها طبق طرح تفصیلی در پهنه G قرار دارند اما متأسفانه در این حوزه ها تخلفاتی انجام می شود که از شورای شهر می خواهیم تا این موضوع از طریق مراجع ذی ربط پی گیری شود.