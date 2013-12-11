میانگین بارندگی استان زنجان 22 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم نصیری ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان زنجان افزود: از اول مهر تا آذر میانگین بارندگی استان 5. 14میلی متر که 22درصد افزایش یافت نسبت به سه چهار سال اخیر به غیر از ماهنشان و گرماب حدود 12درصد کاهش بارندگی داشتیم.

وی ادامه داد: از اواخر امروز و فردا تا روز جمعه بارندگی به صورت برف خواهد بود و احتمال راه بندان و یخبندان وجود دارد و در روز شنبه کاهش دما خواهیم داشت.

وی افزود:میزان بارندگی در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری چهاردرصد بیشتر بوده است.

همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: پدافند غیر عامل در پیشگیری از بحران و کاهش عوارض منفی آن بسیار تاثیر گذار است.



جواد رحمتی با بیان اینکه باید با استفاده از اهرم های تشویقی مردم را برای کاهش خطرات بحران ها مشارکت داد افزود: بلایای طبیعی مشکلات بحرانی فراوانی در پی دارند اما متاسفانه اقدامات پیشگیرانه فقط محدود به برنامه های خاصی است.



وی ادامه داد: باید ساختمان ها دارای شناسنامه باشند و مقاومت آن ها در برابر بلایا سنجیده شده باشد تا هنگام بروز اتفاقات اولویت رسیدگی مشخص شود.



معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: باید شرایط ساختمان ها به ویژه اماکن عمومی با استانداردهای لازم تطبیق داده شود و میزان استاندارد بودن آن مشخص شود.

همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به آمادگی هلال‎احمر برای امدادرسانی در فصل زمستان گفت: همه امکانات این جمعیت در هر شعبه در شهرستان‎ها بسیج شده است و در این رابطه 8 پایگاه ثابت و 6 پایگاه سیار درگیر طرح زمستانی خواهند بود.



علی طاهری با بیان این که در همه شهرستان‎ها پایگاه‎های امدادی با تجهیزات کامل آماده ارائه خدمات به مسافران در راه مانده هستند افزود: برای این که در سال‎‎های آتی خدمات بهتری ارائه کنیم نیاز به تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‎های نیمه‌تمام داریم.