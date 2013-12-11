میانگین بارندگی استان زنجان 22 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم نصیری ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان زنجان افزود: از اول مهر تا آذر میانگین بارندگی استان 5. 14میلی متر که 22درصد افزایش یافت نسبت به سه چهار سال اخیر به غیر از ماهنشان و گرماب حدود 12درصد کاهش بارندگی داشتیم.
وی ادامه داد: از اواخر امروز و فردا تا روز جمعه بارندگی به صورت برف خواهد بود و احتمال راه بندان و یخبندان وجود دارد و در روز شنبه کاهش دما خواهیم داشت.
وی افزود:میزان بارندگی در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری چهاردرصد بیشتر بوده است.
همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: پدافند غیر عامل در پیشگیری از بحران و کاهش عوارض منفی آن بسیار تاثیر گذار است.
جواد رحمتی با بیان اینکه باید با استفاده از اهرم های تشویقی مردم را برای کاهش خطرات بحران ها مشارکت داد افزود: بلایای طبیعی مشکلات بحرانی فراوانی در پی دارند اما متاسفانه اقدامات پیشگیرانه فقط محدود به برنامه های خاصی است.
وی ادامه داد: باید ساختمان ها دارای شناسنامه باشند و مقاومت آن ها در برابر بلایا سنجیده شده باشد تا هنگام بروز اتفاقات اولویت رسیدگی مشخص شود.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: باید شرایط ساختمان ها به ویژه اماکن عمومی با استانداردهای لازم تطبیق داده شود و میزان استاندارد بودن آن مشخص شود.
همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به آمادگی هلالاحمر برای امدادرسانی در فصل زمستان گفت: همه امکانات این جمعیت در هر شعبه در شهرستانها بسیج شده است و در این رابطه 8 پایگاه ثابت و 6 پایگاه سیار درگیر طرح زمستانی خواهند بود.
علی طاهری با بیان این که در همه شهرستانها پایگاههای امدادی با تجهیزات کامل آماده ارائه خدمات به مسافران در راه مانده هستند افزود: برای این که در سالهای آتی خدمات بهتری ارائه کنیم نیاز به تخصیص اعتبار برای اجرای پروژههای نیمهتمام داریم.
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