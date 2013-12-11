کارکنان بانک توسعه تعاون در زاهدان خون اهداء کردند

رییس اداره شعب بانک توسعه تعاون سیستان و بلوچستان گفت: کارکنان این بانک با اطلاع از کمبود خون در استان به منظور کمک به بیماران نیازمند به طور جمعی در پایگاه انتقال خون زاهدان حضور یافتند.

رضا ملایی در گفتگو با مهر هدف از این اقدام را کمک به بیماران نیازمند و حضور درعرصه فعالیت های نوع دوستانه و ایجاد وحدت و همدلی در جامعه عنوان کرد.

وی اظهار داشت: نقش فعالیت های فرهنگی در نهادینه کردن مولفه ها و ارزش های اجتماعی امری مهم و ضروری است که باید روز به روز در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: خدمت به بیماران نیازمند تقویت روحیه تعاون در لایه لایه جامعه است که باید به بهترین شکل از طرف رسانه ها و نهادهای فرهنگی برای مردم نهادینه شود.

ملائی همچنین از پرسنل خدوم و خستگی ناپذیر پایگاه انتقال خون زاهدان که با روی گشاده و سعه صدر در این امر مهم حضوری فعال دارند تشکر و قدردانی کرد.