  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۲

آموزشهای ایمنی به کودکان مهد سطح منطقه 9

آموزشهای ایمنی به کودکان مهد سطح منطقه 9

ستاد مدیریت بحران تمام مهدکودکهای سطح محدوده منطقه 9 تحت پوشش آموزشهای ایمنی قرارمی گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،عباس خسروی جانشین مدیریت ستاد بحران منطقه9 اعلام کرد: به منظور حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب پذیری گروه شهروندان کم سن وسال خانوارهای ساکن در سطح منطقه9 آموزشهای ایمنی از صبح امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سراهای محلات و مهدهای کودک اجرا می شود.

وی با اشاره به موثر بودن این آموزشهابرای سلامت شهروندان خردسالان گفت در جلسه ای به همین منظور با کسب نظرخواهی از مادران ساکن در محلات نقطه و نظرات مادران کودک در اثربخشی و فهم آسان آموزش ایمنی کودکان مراعات و عملی شد.

در ادامه خسروی برمتنوع بودن این دوره آموزشی از محیط منزل تا فضای عمومی محله تاکید کرد و تصریح  نمود در آموزش ایمنی به شهروندان کم سن و سال محلات درحد فهم و یاری این خردسالان نحوه تماس با آتش نشانی و پلیس و سایر سازمانهای عام المنفعه در مواقع اضطراری بطور عملی و توام با شعر و آهنگ آموزش داده می شود.

بنابه این گزارش کارعملی بصورت پناهگیری در موقعیتهای مناسب ساختمانها و نحوه قرارگرفتن در زیرمیزها جهت پیشگیری از آسیبهای فیزیکی و ایمنی بیشتر بصورت تکراری توسط کودکان حاضر در مهدکودک باحضور مربیان مهد کودک تمرین شد.

وی افزود: برای جذابیت موضوعات آموزش ایمنی  ابزارهای کمک آموزشی شامل اسلاید و فیلم های آموزشی و کارتون های در ارتباط با موضوع ایمنی مطابق با سن کودکان درهمه ی  مهدکودکها به نمایش گذاشته می شود.

جانشین مدیرییت ستاد بحران منطقه 9 در پایان یادآورشد در جریان آموزش ایمنی ، زنان عضو دوام و مادران کودکان به اتفاق کارشناسان اداره بحران حضوردارند.

 

کد مطلب 2193785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها