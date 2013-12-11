افزایش قیمت محصولات علت کاهش صادرات به افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر چهار شنبه در نشست میز کشوری افغانستان برای بررسی روابط تجاری ایران و افغانستان عنوان کرد: در هشت ماه نخست اسال 92 صادرات ایران به افغانستان کاهش یافته است.

وی ابراز کرد: سهم خراسان رضوی در این کاهش تنها یک درصد بوده است که این عدد نشان دهنده جایگاه خراسان رضوی در صادرات است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: بر اساس پیش بینی ها تا آخر امسال این میزان کاهش بیشتر می شود.

کاهش نرخ ارز توان رقابتی ما را در صادرات کم کرده است

جمشیدی با اشاره به نقش دو مورد در کاهش میزان صادرات ایران به افغانستان ابراز کرد: یکی از این موارد کاهش نرخ ارز نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است که توان رقابتی ما را در صادرات کم کرده است.

وی اظهار کرد: مورد بعدی هزینه تمام شده کالاها در داخل کشوراست که با افزایش روبه رو بوده و سبب افزایش قیمت محصولات صادراتی شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل نزدیک بودن به کشور افغانستان دارای توان کافی برای صادرات به این کشور است افزود: باید اقداماتی انجام شود تا سبب سهولت در صادرات شود.

جمشیدی عنوان کرد: در بحث حمل و نقل تلاش‌هایی انجام داده ایم اما سبب امنیت روانی راننده‌ها نشده است، علاوه بر این موضوع منطقه آزاد و شورای مناطق آزاد هم باید پیگیری شود.

وی ابراز کرد: حجم اصلی مبادلات در استان‌های هم جوار است و موانعی برای واردات از افغانستان به وجود آمده است که باید این مسائل حل شود تا در صادرات معضلی به وجود نیاید.

حل مشکلات صدور ویزا

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: مشکلات صدور ویزا هم باید حل شود تا صادرات و تجارت برای تجار به راحتی انجام شود.

مسئول کمیته توریست سلامت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی هم گفت: در کنار تمام آیتم ها برای توسعه گردشگری سلامت و افزایش خدمات فنی سلامت هم باید اقدامات موثری انجام شود.

عباس شجاعی ابراز کرد: موضوع توریست درمانی هم باید در سیاست های اقتصادس با افغانستان گنجاده شود.

وی اظهار کرد: بعضی از شرکت هایی که در زمینه سلامت و خدمات فنی آن مجوز و تخصص لازم را ندارند در این بحث وارد شده که مشکلاتی را ایجاد می کند.

شجاعی گفت: قبل از هر فعالیتی باید در زمینه گردشگری سلامت از شرکت های مدعی در ایم امر استعلام صلاحیت شود.