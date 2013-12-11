سیستم لایه نشانی از طریق رسوب شیمیایی فاز بخار CVD در پارک علم و فناوری استان سمنان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدیان عضو شرکت "نانو شرق ابزار توس(نانوشات)" و یکی از مجریان طرح " سیستم CVD" پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود گفت: این سیستم به منظور سنتز نانو ساختارهای نیم رسانا از جمله اکسیدها و نیتریدهای فلزی مانند WO3، TiO2، SnO2، ZnO، AlNو جهت عملیات حرارتی تحت خلا یا اتمسفر گازی نمونه ها طراحی و ساخته شده است.

وی با اشاره به قابلیت های این سیستم افزود: قابلیت کار تحت اتمسفر گازی با کنترل دقیق فلوی گاز، قابلیت کار در دماهای مختلف ( C1200 و 1400 درجه سانتی گراد)، قابلیت کار تحت خلا با پمپ های روتاری، دیفیوژن، توربو مولکولار و کوره های الکتریکی دارای یک، دو و سه ناحیه گرمایی مستقل و قابل کنترل از ویژگی های این سیستم است.

شرکت "نانو شرق ابزار توس(نانوشات)" همچنین امکان سنتز نانو ساختارهای صفر بعدی و یک بعدی به ویژه برای اکسیدها و نیتریدهای فلزی، امکان صنعتی کردن فرآیند سنتز نانو مواد و امکان کار در شرایط اتمسفری مختلف با استفاده از سیستم خلاسازی در سه گستره خلاهای پایین، متوسط و بالا را مزایای فنی این سیستم برشمرد.

محمدیان در پایان برتری های این نمونه نسبت به نمونه های موجود در بازار را طراحی شرایط ایمنی مناسب تر سیستم خلاسازی و به ویژه کوره الکتریکی، امکان تعبیه سیستم خنک کننده برای تیوپ کوره الکتریکی، امکان قرارگیری تیوپ کوره به حالت افقی یا عمودی، امکان طراحی و ساخت سیستم گازرسانی و ارایه بوته، زیرلایه های سرامیکی و دیگر متعلقات سیستم ذکر کرد.