فعاليت 7 مركز سلامت روان محلي در استان يزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين رحيمي نسب، ظهر چهارشنبه در سومين كارگاه كشوري تربيت مربي سلامت روان كه با حضور كارشناسان دفاتر مشاوره 15 استان كشور در يزد برگزار شد، اظهار داشت: سلامت روان، دغدغه همه افراد جامعه و موضوعی است که در کل ساعات شبانه روز افراد با آن درگیر هستند.

وي با اشاره به آمار بالای بیماران روانی در استان یزد بيان كرد: خانواده‌های دارای بیمار روانی با مسائل فرهنگی و اجتماعی متعددی در جامعه روبرو هستند.

مديركل بهزيستي استان يزد با بیان اینکه منشأ بسیاری از بیماریهای جسمی، ناراحتی های روحی و روانی است، اظهار داشت: مراکز ارائه خدمات سلامت روان باید در دسترس باشند و خدمات آنها به لحاظ هزینه برای عموم قابل پرداخت باشد.

وی با اشاره به اینکه هفت مرکز سلامت روان محلی در استان یزد فعالیت می‌کنند، يادآور شد: این مراکز با رویکرد اجتماع ‌محور در محلات و با هدف ارتقای سلامت روان مردم فعالیت می‌کنند.

کارشناس مسئول دفتر مشاوره بهزیستی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارگاه با هدف ارتقا سلامت روان خانواده از طریق مربیان آموزش دیده در مراکز سلامت روان محلی، برگزار شده است.

حسینعلی دهقانی زاده افزود: کارشناسان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی سه روزه، با مبانی سلامت روان اجتماع محور آشنا می شوند.

وی ادامه داد: این سومین دوره این کارگاه آموزشی است و دوره های قبلی کارگاه در استان های خراسان رضوی و قزوین برگزار شده است.