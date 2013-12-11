فهرست متفکران علم و فناوری سال 2013/ هیگز باز هم در میان برترینها

به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرست منتشر شده از متفکران جهان در سال 2013 نام بیش از 20 نفر از بزرگان عرصه علم و فناوری بهداشت و درمان دیده می شود.

اسامی این افراد به شرح زیر است:

الون ماسک: برای تحقق بخشیدن به ایده های علمی تخیلی. وی به دلیل بنیانگذاری SpaceX و شرکت تسلاموتورز و Paypal در جهان شهرت دارد. او که یکی از بزرگ‌ترین کارآفرینان در ایالات متحده آمریکاست به عنوان مدیر عامل شرکت space X و رئیس بخش طراحی شرکت تسلاموتورز مشغول به کار است و ایده ساخت مکانیسم حمل و نقل تقریبا فراصوت به وی تعلق دارد.

جوردی راس: برای پیشگامی در ساخت رایانه های کوانتوم در این فهرست قرار گرفته است. "راس" بنیانگذار شرکت دی - ویو سیستمز در کانادا است. این شرکت نخستین رایانه کوانتومی تجاری جهان را ساخته است.

تاد استارنر: ترویج فرهنگ رایانه های پوشیدنی. این دانشمند علوم رایانه پیشرو تمام رایانه های پوشیدنی سال از عینک گوگل گرفته تا ساعت هوشمند گلکسی گیر سامسونگ است.

کلف لیترو: برای ساخت ابزاری که آینده را پیش بینی می کند معروف است. وی با استفاده از الگوریتمهای بسیار قدرتمند حجم گسترده ای از گزارشهای خبری و سایر اطلاعات موجود در دسترس را تحلیل می کند تا بتوانند الگوهای پنهان در توسعه سیاسی و اقتصادی را از پیش مشاهده کند.

بری پتیس: وی ایده خلق زیر ساختهایی را فراهم آورده است تا همه بتوانند خلاق باشند.

کریس اندرسون: برای راه اندازی روند استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تجاری. وی به عنوان رئیس شرکت رباتیک سه بعدی به عنوان پدر هواپیماهای بی سرنشین که کاربر آن را با دستورالعملهای ارائه شده می سازد، شناخته می شود.

تئودور برگر: برای ساخت خاطرات. این ایده به طور مستقیم از مفاهیم علمی تخیلی ساخته شده است که یک میکروتراشه در مغز کاشته می شود که می تواند خاطرات انسان را کنترل کرده و حتی آنها را ارتقا دهد. در نتیجه تلاشهای تئودوربرگر این امر به زودی به واقعیت تبدیل می شود.

شیولین ژنگ: فراهم کردن انرژی خورشیدی در هرکجا و هر زمان.

جیم ریوز و مارتین ریدیفورد: برای استفاده از گرانش به منظور روشن کردن دنیا. این طراحان یک راه حل جدید برای حمل مشکل دسترسی مردم به نور الکتریکی ارائه دادند و آن نور کم هزینه ال ایی دی بود که انرژی خود را برای روشن شدن از گرانش تأمین می کند.

دیمین ایوانس، بیل بیننسون و استیو الکینز برای استفاده از لیزرها به منظور کشو و نقشه کشی شهرهای باستانی.

فرانسوا انگلرت، پیتر هیگز و فابیولا جیانوتی برای افشا کردن اسرار کهکشان. در دو سال گذشته انگلرت و هیگز به عنوان نظریه پردازان ذره زیراتمی که نام هیگز برای آن انتخاب شد موفق به مشاهده تأیید نظریه خود شدند. این دو فیزیکدان 81 و 84 ساله وجود این ذره را در سال 1964 پیش بین یکرده بودند. اما مشاهده عملی این ذره در نتیجه تلاشهای فابیولا جیانوتی و تیمش به مدت چهار سال در سرن ( سازمان تحقیقات هسته ای اروپا بود.

تیم مریخ نورد کنجکاوری: برای نشان دادن یک دنیای دیگر به زمین. این دانشمندان ناسا از سال 2012 زمان فرود مریخ نورد کنجکاوی تاکنون بیش از 70 هزار تصویر از مریخ را منتشر کرده و به یافته های هیجان انگیزی درباره سیاره سرخ رسیدند.

کریس هدفیلد: برای نشان دادن اینکه سفرهای فضایی با سرنشین همچنان جالب هستند. این فضانورد کانادایی و فرمانده ایستگاه فضایی در زمان خود با انتشار ویدئوهایی از امورات روزمره در فضا طرفداران بسیاری به خود جذب کرد و در برخی از رسانه های اجتماعی حدود 20 هزار طرفدار داشت و زمانی که به زمین بازگشت تعداد طرفداران وی به یک میلیون نفر رسید.

هانا گی، کاترین لوزوریاگا و دبورا پرسواد: برای نزدیک کردن دنیا به درمان ایدز.

جف بزوس: مدیرعامل شرکت آمازون برای اتکا به رسانه قدیمی. وی با عرضه کیندل به عنوان نجات بخش کلمات مکتوب شناخته شد.

مارک زاکربرگ: برای تحقق اینترنت ساده. وی به عنوان مدیرعامل و بنیانگذار فیسبوک اعتقاد دارد که داستان قرن آینده تحول از اقتصادی منبع محور صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش است.