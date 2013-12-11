به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون اصفهانیان با تکذیب مصاحبه‌اش در یکی از روزنامه‌های ورزشی روز چهارشنبه، به سایت فدراسیون فوتبال گفت: در این روزنامه از قول من تیتری به کار رفته و جملاتی نوشته شده است که هرگز آنها را به کار نبرده‌ام. من به جهت احترام به رسانه‌ها با همه آنها مصاحبه می‌کنم و با این روزنامه هم مصاحبه کردم اما رسانه‌ها نباید غیرحرفه‌ای عمل کنند و از قول من تیترهای استنباطی بزنند.

وی تاکید کرد: هرگز نگفته‌ام که ادعاهای امیر عابدینی (مدیرعامل داماش) درباره مظفری زاده (داور دیدار داماش با ملوان) به کمیته داوران مربوط نیست و برود خودش پیگیری کند. مگر امکان دارد من به عنوان عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته داوران، فدراسیون و کمیته داوران را خراب کنم؟ این اصلا درست نیست که روزنامه‌ها برای اهدافی که در سر دارند از خودشان تیتر بزنند و بنویسند در حالی که من هرگز چنین جملاتی را به کار نبرده ام. من حتی خود مصاحبه را خواندم و اثری از تیتر پیدا نکردم. این کارها حرفه ای نیست و اخلاق حرفه ای باید توسط رسانه ها رعایت شود.

اصفهانیان ادامه داد: من این جملات را تکذیب می‌کنم. فدراسیون و کمیته داوران هر جا که لازم باشد به حق از داوران و مجموعه کمیته داوران حمایت می‌کند. حتی نامه‌ای به کفاشیان نوشته‌ام و اظهارات آقای عابدینی در برنامه نود را ضمیمه‌اش کرده‌ایم. از رئیس فدراسیون می‌خواهم تا مسئله مظفری زاده مثل مسئله محسن قهرمانی طولانی و فرسایشی نشود. هدف این است که پس از قهرمانی، مظفری زاده را هم از قضاوت کردن بیندازند اما این بار فدراسیون و کمیته داوران چنین اجازه ای نمی‌دهد.

رئیس کمیته داوران در پایان گفت: یک بار از قول من تیتر می‌زنند که علی دایی را نمی‌شناسم. مگر می‌شود کسی علی دایی را نشناسد؟ یک بار تیتر می‌زنند که من گفته‌ام ماجرای محسن قهرمانی را پیگیری نمی‌کنم. پس این چند جلسه که با حضور رئیس فدراسیون در این باره تشکیل دادیم چه بود؟ پیگیری نبود؟ الان هم تیتر می‌زنند که من گفته ام مظفری زاده منتظر کمیته داوران و فدراسیون نماند و خودش واکنش نشان دهد و به ما مربوط نیست. مگر می‌شود بنده چنین چیزی بگویم؟ اتفاقا ما تا آخر ماجرا پیگیر خواهیم بود تا اقدامات لازم انجام شود. واقعا درست نیست که از خودشان بنویسند در حالی که از دهان من چنین جملاتی خارج نشده است.