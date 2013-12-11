نماز بازدارنده منکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی ظهر امروز در نشست هم انديشي اعضاي شوراي امربه معروف و نهي از منکر و همچنین شوراي اقامه نماز که در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد اظهار داشت: افرادی که به اقامه نماز اول وقت مقید و پایبند هستند اعمال ناشایست از قبیل غیبت، افتراء و تهمت در رفتار آنها جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نماز و امر به معروف ونهی از منکر به عنوان واجبات دینی گفت: نماز موجب بازدارندگی ازمنکرات می شود و انسان را به سوی معروفات رهنمون می سازد.

وی تاکید کرد: تلاش در این راستا و اقامه نماز در اول وقت در محیط های عمومی و اداری و از طرفی ترویج و نشر فرهنگ اسلامی، ادارات را در قبال آسیب های احتمالی بیمه می کند.

جهانتیغی تاکید کرد: رفتار اعضای شورای اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر باید برای سایر همکاران سرمشق و الگو باشد زیرا در غیر اینصورت بر ناهنجار های جامعه دامن زده خواهد شد.