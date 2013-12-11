تجلیل از فعالان قرآنی مازندران/مدرس قرآنی در کشور کم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی شفیق بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از فعالان و خادمان قرآنی آمل با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی زیادی در کشور صورت میگیرد ولی زیربنایی نیستند، اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری فعالیتهای قرآنی در کشور در زمینه تلاوت در قرآن در کشور با مشکل مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته کیفیت بر کمیت برتری داشت، افزود: امروز در کمیت موفق شدهایم اما در کیفیت به ندرت افرادی را داشتیم که در زمره سردمداران و افراد شاخص قرآنی در کشور قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه بزرگان ما نیز قاری بودند اما مدرس نبودند، گفت: متاسفانه به تدریس و مدرس بودن کم بها میدهیم در حالی که تنها از طریق تربیت شاگرد است که میتوانیم کیفیت را افزایش داده و به پیشرفت برسیم.
این فعال قرآنی با سابقه 30 ساله در آمل با اشاره به اینکه در ایران قاریان تنها تا سن 40 سالگی قرائت میکنند اما در کشور مصر سن قرائت مناسب از 50 سال به بعد شروع میشود، تصریح کرد: اگر بتوانیم مدرس تربیت کنیم میتوانیم قاریانی برجستهتر تربیت کنیم و به نوعی میتوانیم قاریانی با دانش قرآنی در جامعه داشته باشیم.
شفیق با تاکید بر اینکه قاری باید به بسیاری علوم مجهز باشد، گفت: اگر در یک دوره چهار یا پنج ساله بتوانیم به قاریان بهره بدهیم برداشتهای خوبی داریم.
وی با بیان اینکه آرزو میکنم روزی قاری تربیت کنیم که بتوانیم دو بار صوت او را گوش دهیم، یادآور شد: همانگونه که از گوش کردن به قرائتهای قاریهای مصری سیر نمیشویم باید قاریان اینچنینی نیز در کشور تربیت کنیم.
رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل نیز با اشاره به اینکه در فرهنگ قرآنی تشویق و ترغیب از اصول قرآنی سبب گسترش فعالیتها میشود، تصریح کرد: تشویق به فعالیتهای قرآنی نیز از مهمترین اموری است که میتوان به آن پرداخت.
حجتالاسلام محمود ابوترابی با بیان اینکه دانشکده علوم قرآنی آمل به عنوان یکی از 22 دانشکده فعال علوم قرآنی سراسر کشور در مجموعه دانشگاه علوم و معارف قرآنی فعالیت میکند، بیان داشت: باید بتوانیم از این طریق فرهنگ قرآنی را احیا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در ایام سال شاهد فعالیتهای قرآنی گسترده در شهر هستیم، یادآور شد: این شیوه برای همیشه ادامه پیدا کند.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی آمل نیز با اشاره به اینکه آمل به جرات یکی از 6 دانشکده برتر علوم قرآنی در کشور به شمار میرود، بیان داشت: توسعه پژوهشگاهها و کتابخانهها یکی از مهمترین کارهایی است که میتوان در زمینه توسعه علوم قرآن انجام داد.
حجتالاسلام سیدعبدالله اصفهانی با تاکید بر اینکه این دانشکده را متعلق به کلانشهر مازندران میدانیم، گفت: محوریت این دانشکده کمک به توسعه مفاهیم و معارف قرآنی در شمال کشور است.
اصفهانی افزود: این دانشکده دارای 10 هزار و 323 عنوان کتاب و 16 هزار و 500 جلد کتاب است.
وی از وجود 75 عنوان نشریه کتابخانهای در این دانشکده خبر داد و تصریح کرد: 373 نفر دانشجو، استاد و عضو غیر دانشگاهی از این کتابخانه بهرهمند میشوند.
نظر شما