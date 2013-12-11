تجلیل از فعالان قرآنی مازندران/مدرس قرآنی در کشور کم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی شفیق بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از فعالان و خادمان قرآنی آمل با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی زیادی در کشور صورت می‌گیرد ولی زیربنایی نیستند، اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری فعالیت‌های قرآنی در کشور در زمینه تلاوت در قرآن در کشور با مشکل مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته کیفیت بر کمیت برتری داشت، افزود: امروز در کمیت موفق شده‌ایم اما در کیفیت به ندرت افرادی را داشتیم که در زمره سردمداران و افراد شاخص قرآنی در کشور قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه بزرگان ما نیز قاری بودند اما مدرس نبودند، گفت: متاسفانه به تدریس و مدرس بودن کم بها می‌دهیم در حالی که تنها از طریق تربیت شاگرد است که می‌توانیم کیفیت را افزایش داده و به پیشرفت برسیم.

این فعال قرآنی با سابقه 30 ساله در آمل با اشاره به اینکه در ایران قاریان تنها تا سن 40 سالگی قرائت می‌کنند اما در کشور مصر سن قرائت مناسب از 50 سال به بعد شروع می‌شود، تصریح کرد: اگر بتوانیم مدرس تربیت کنیم می‌توانیم قاریانی برجسته‌تر تربیت کنیم و به نوعی می‌توانیم قاریانی با دانش قرآنی در جامعه داشته باشیم.

شفیق با تاکید بر اینکه قاری باید به بسیاری علوم مجهز باشد، گفت: اگر در یک دوره چهار یا پنج ساله بتوانیم به قاریان بهره بدهیم برداشت‌های خوبی داریم.

وی با بیان اینکه آرزو می‌کنم روزی قاری تربیت کنیم که بتوانیم دو بار صوت او را گوش دهیم، یادآور شد: همانگونه که از گوش کردن به قرائت‌های قاری‌های مصری سیر نمی‌شویم باید قاریان اینچنینی نیز در کشور تربیت کنیم.