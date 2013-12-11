توسعه همه جانبه مستلزم برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر چهارشنبه در پیامی به اولین همایش فرهنگی واقتصادی بابلکنار، با اشاره به اینکه توسعه روز افزون وهمه جانبه کشور درگرو کوشش وسعی برنامه ریزان، تلاشگران و فعالان وبخشهای اقتصادی واجتماعی جامعه شکل می گیرد افزود: پیشرفت وآبادانی ،دستاورد تدوین واجرای صحیح،کامل وهمه جانبه برنامه توسعه کشورخواهد بود.

وی در این پیام تاکید داشت: بطور یقین به نتیجه رسیدن آن مرهون تلاش یکپارچه وهماهنگ همه بخشهای اقتصادی سیاسی فرهنگی واجتماعی اعم از دولتی تعاونی با خصوصی است.

این مسئول اذعان داشت: شرایط اقلیمی امکانات بالقوه طبیعی،تنوع آب و هوا و نیروی کار متخصص وجوان از دیگر عوامل بسترهای مناسب وپتانسیل موجود در جهت تحقق توسعه اقتصادی می باشد.

لاریجانی تصریح کرد: گرچه نباید به همین اقدامات بسنده کرد اما اگر حاصل و نتیجه این هم اندیشی ومطالعات منطقه ای، تجزیه و تحلیل آن به ایجاد بسترهای مناسب و تدوین یک نقشه راه بیانجامد سازنده واقدامی مهم در شکل گیری اقتصاد وتوسعه یافته وهمه جانبه دراین منطقه خواهد بود.

وی ضمن تجلیل از دست اندرکاران برگزاری این همایش وهمه فعالان و تلاشگران که باهمت خود چشم به توسعه وآبادانی منطقه وکشور دارند امیدوارم نتیجه دستاوردهای آن باعث رونق وتوسعه پایدار در ساختار ها و بخش های منطقه بزرگ بابلکنار اعم از اقتصادی ،فرهنگی،واجتماعی باشد.

همایش توسعه اقتصادی بابلکنار از صبح چهارشنبه آغاز شد.