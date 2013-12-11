امروز ایرانی مرزهای علم را در نوردیده است/ انقلاب اسلامی ممزوجی از تمام معرفت شناسی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی که بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره 400 شهید منتسب به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود سخن می گفت با تاکید بر اینکه سخن گفتن در چنین محفلی برای من راحت نیست، اظهار داشت: در این عالم حقایقی وجود دارد و واقعیت هایی که بین این دو فاصله است، در عالم حقیقت ما مواجه هستیم با آنچه باید باشد و واقعیت اختلافش با حقیقت در معرفت شناسی است و اینکه ابزار معرفت را چه بدانیم.

وی افزود: عده ای ابزار معرفت شناسی را عقل میداند و دیگرانی هستند که اصلی ترین ابزار را حس و تجربه ذکر می کنند و البته عده ای دیگر هم وحی را ابزار معرفت دانسته اند که از انبیاء الهی به ما می رسد و عده ای هم الهام روحی را ابزار معرفتی دانسته اند.

هم علم به نوعی بیمار گونه وارد ایران شد و هم روشنفکری

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در مورد سخنان مقام معظم رهبری که تاکید کردند علوم انسانی باید به سمتی رود که اسلامی شود خاطرنشان کرد: شاید بعضی بگویند علم، علم است مگر اسلامی و غیر اسلامی داریم، اما شما می دانید بعد از رنسانس اتفاقات زیادی افتاده که یکی همان بحث معرفت بود که پروتستان ها وحی را نفی کردند و با عقل پیش رفتند که بدین ترتیب درگیری های زیادی رخ داد و به این نتیجه رسیدند که با علم تجربه امور جامعه را اداره کنند و بدین ترتیب به سمت خور و خواب وخشم و شهوت رفتند.

جلالی همچنین بیان داشت: هم علم به نوعی بیمار گونه وارد ایران شد و هم روشنفکری، دانشگاه هم به عنوان زینت وارد کشور شد نه به عنوان امر مورد نیاز، ما هم از نهضت ترجمه استفاده کردیم و هم علم را بر سر دین کوبیدیم و این مسئله ادامه داشت تا اینکه انقلاب اسلامی ایران بوقوع پیوست و مدل دینی جدیدی برای معرفت شناسی ارائه داد چون تا قبل از انقلاب مدل دینی معرفتی وجود نداشت.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران اولین مدل دینی و ممزوجی از تمام معرفت شناسی ها است.

خانواده شهدا به معرفت شناسی واقعی رسیده اند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه عده ای حرکت شهدا، جانبازان و ایثارگران را از دید ملی می نگریستند خاطرنشان کرد: یعنی اینکه این حرکت های ایثارگرانه را فقط حفاظت از مرزها می دانستند که این یک دیدگاه است اما این دیدگاه کافی نیست شهدای ما یک فلسفه دقیقی از دین در عالم کائنات ارائه دادند.

جلالی با بیان اینکه فلسفه این نظام رسالت بزرگی است که این رسالت بزرگ را شهدا و خانواده های آنها، جانبازان و ایثارگران و آزادگان امضا کردند، گفت: این قشر به معرفت شناسی واقعی رسیده اند.

وی با اشاره به بحث مذاکرات هسته ای ایران نیز گفت: اقتدار کشور ما بود که قدرت های بزرگ را به پای میز مذاکره کشاند و این نشان می دهد که شعار ما می توانیم که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب به ما آموختند ظهور و بروز یافت.

ولایت فقیه رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران است

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی به تاسیسات پیشرفته اتمی ایران و حرکت پر شتاب علمی در کشور هم اشاره داشت و خاطر نشان کرد: امروز ایرانی مرزهای علم را در نوردیده است.

جلالی در پایان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان چنین محفل روحانی، پشتوانه این انقلاب را ولایت فقیه دانست و گفت: ولایت فقیه رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران است و سرمایه ای بزرگ برای این انقلاب محسوب می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در این مراسم، یاد و نام شهدای 8 سال دفاع مقدس و یاد و خاطره امام شهدا را گرامی داشت.

احمد دزیانیان همچنین یاد عزیزانی را که برای بزرگداشت و پاسداشت دین مبین اسلام و دفاع از مرزهای میهن اسلامی عزیزترین سرمایه وجودیشان را تقدیم کردند گرامی داشت و تصریح کرد: این مجلس باشکوه به پاس نکوداشت و یاد و خاطره شهدای عزیز جنگ تحمیلی که وابسته به خانواده دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان هستند برپا شده و امروز روز به یاد ماندنی برای این دانشگاه است.

وی در خاتمه افزود: امیدواریم خداوند همه ما را از رهروان صدیق راه این عزیزان قرار دهد.

در این مراسم که به همت شورای فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شده بود صدها نفر از خانواده معظم شهدا حضور داشتند.