جنبش دانشجویی شیوه نوین و آراسته استعمارگری را بشناسد/ آمریکا مؤدبانه جیب ملتها را می زند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه و در سالن آمفی تئاتر شهید شهریاری این دانشگاه با اشاره به تاریخچه استعمارگری های آمریکا و انگلیس علیه ایران از ملی شدن صنعت نفت تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: جنبش دانشجویی که نقطه عطف آن 16 آذر بود در واقع جنبش استکبار ستیزی است.

توکلی گفت: این سوال در بسیاری از مجامع مطرح می شود که آیا اکنون هم استعمارگری وجود دارد؟ و اگر هست وظیفه جنبش داشجویی در قبال آن چگونه است؟ تردیدی نیست که شیوه نوین استعمار امروز در جهان کشورهای زیادی را تهدید می کند.

وی ادامه داد: جهانی شدن از دیدگاه ما شیعیان و البته بسیاری از ادیان الهی که در انتظار آمدن منجی هستند در واقع نزدیک شدن افکار و رفتار مردم جهان و کم رنگ شدن مرزهای فرهنگی و حتی جغرافیایی برای برقراری یک حکومت جهانی است که در واقع اتفاق آن محتوم است.

استکبار می خواهد جهانی شدن محتوم آخرالزمان را به سود خود تغییر دهد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهانی شدن مد نظر آمریکا اظهار داشت: کشورهای استکباری می خواهند با جهت دادن به این امر محتوم آن را در جهت اهداف خود مصادره کنند و درواقع آن را به سود اراده ثروتمندان دنیا تغییر دهند.

وی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به همراه بعضی از دولت ها از ابزارهای مصادره جهانی شدن به سود ثروتمندان عنوان کرد.

وی ادامه داد: آمریکا کشوری است که از سال 1792 به این طرف بیش از درآمدش خرج می کند و کسری بودجه دارد. حال سوال اینجاست که این کشور با کسری بودجه در سالهای متوالی چطور است که ورشکست نمی شود؟

توکلی گفت: تولید آمریکا کمتر از آن چیزی است که مصرف می کند یعنی تفاضل صادرت از واردتش هم منفی است اما این کشور همچنان ور نمی شکند و هزینه های سر سام آور سیاسی، نظامی و اقتصادیش پا برجاست.

توکلی با طرح این سوال که چطور می شود کشوری با همه این شرایط از پای در نیاید، دلیل آن را خرج کردن آمریکا از جیب ملت های دیگر عنوان کرد.

آمریکا مؤدبانه جیب ملت ها را می زند

وی گفت: دلار پول مسلط دنیاست و کشورها با آن داد و ستد می کنند و آمریکا با استفاده از این موضوع و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه دست رنج مردم دیگر ملت ها را چپاول می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی گفت: فکر کنید ایران می توانست با ریال خود از دنیا خرید کند، آنگاه کشور با چاپ اسکناس به هر اندازه ای که می خواست از کشورهای دیگر جنس می گرفت و در واقع بدون افزایش نقدینگی در داخل ما یحتاج خود را تأمین می کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: این وضعیت در واقع برای آمریکا وجود دارد و با این شیوه دست رنج کشورهای دیگر را می بلعد. مثبت بودن مسیر حرکت سرمایه به سمت ایالات متحده نیز همین موضوع را نشان می دهد.

توکلی با اشاره به شکل گیری نظام استعماری نوین در دنیا اظهار داشت: امروز استعمار به شکلی نظام یافته و آراسته وارد میدان سایه انداختن بر دارایی دیگر کشور ها شده است و در واقع کشوری مثل آمریکا مودبانه در حال چپاولگری است.

وی افزود: چهره خشن و کریه ایالات متحده و در واقع روی استکباری این استعمار نوین در سوریه خودش را نشان می دهد که امروز 5 هزار وهابی اروپایی در این کشور در حال جنایت و بریدن سر کودکان و زنان هستند.

جنبش دانشجویی بازیچه دست جریان های سیاسی نشود

توکلی با اشاره به ضرورت هوشیاری جنبش دانشجویی در این شرایط تصریح کرد: جنبش دانشجویی باید این شرایط را بشناسد و در برابر آن موضع داشته باشد.

وی استکبار نوین و دیکتاتوری را مصادره مردم سالاری به سود صاحبان قانون شکن قدرت عنوان کرد.

نماینده مردم تهران گفت: امروز مانند دوران ملی شدن صنعت نفت و اوایل انقلاب دشمن به دنبال خریدن و یا فریب صاحب نظران و روشنفکران و حتی بعضی از علما و دانشمندان است و می خواهد از ساده لوحی برخی از آنها نهایت استفاده را ببرد.

وی بااشاره به اینکه جریان دانشجویی یک حرکت سیال است گفت: در دانشگاه آدم ها جابه جا می شوند بنابراین جنبش دانشجویی یک حرکت سیال است و نباید بازیچه جریانات سیاسی قرار گیرد. باید کار سیاسی بکند اما سیاست زده نشود.

در پایان این نشست تعدادی از داشجویان سوالاتی را مطرح کردنند و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آنها پاسخ گفت.