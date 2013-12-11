رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت انکار ناپذیر است/ ضرورت زیبا سازی ورودی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابولقاسم سیفالهی شهردار کرمان، فتحالله مویدی رییس شورای اسلامی شهر کرمان و سایر اعضای شورا ظهر چهارشنبه با علیرضا رزمحسینی استاندار کرمان دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار استاندار کرمان با تاکید بر اینکه ابزارهای حکومتی باید در مسیر تقویت بخش خصوصیِ واقعی قرار بگیرد؛ اظهار داشت: بخش دولتی موظف است زمینه و بستر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال را فراهم کند.
رزمحسینی با بیان اینکه در مسیر توسعه همهجانبه، توسعه اقتصادی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ گفت: با توسعه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی و اشتغال مردم و جوانان، شاهد توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه خواهیم بود.
وی ارزشمحوری را از اصول اساسی در مدیریت خویش خواند و خاطر نشان کرد: باید با ارج نهادن به تلاشها و خدمات افرادی که در گذشته در استان کرمان فعالیت کردند؛ کارهای خوب دنبال و فعالیتهای جدیدی نیز آغاز کنیم.
رزمحسینی رعایت حقوق شهروندی را نیز ضروری دانست و با تاکید بر میانهروی و حرکت در راستای عدالت، گفت: باید تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم حقشناس، نجیب و بیادعای استان کرمان به کار گیریم.
وی در خصوص توسعه شهر کرمان نیز گفت: باید با شناسایی افراد کارآفرین تلاش کنیم تا شهر کرمان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد تا در آینده شاهد شهری مدرن و زیبا باشیم.
رزمحسینی شهر کرمان را پیشانی و بارانداز سرمایهگذاری استان کرمان عنوان و تاکید کرد: باید در راستای توسعه استان کرمان، شهر کرمان تبدیل به شهری توسعه یافته شود.
وی به نازیبا بودن ورودیهای شهر کرمان نیز اشاره و تاکید کرد: ورودیهای شهر کرمان باید از وضعیت فعلی خارج و زیبا شوند.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به حضور افرادی از گروهها و تخصصهای مختلف در شورای اسلامی شهر کرمان، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر کرمان با حضور افرادی از گروههای مختلف از جمله بخش خصوصی و دانشگاهی، با تخصصهای بالا، یک اتاق فکر بسیار قوی است.
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