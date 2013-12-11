بودجه شهرداری کرمان باید افزایش یابد/ ترانوا راه حل مشکل ترافیک در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمان در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به بودجه‌ اندک شهر کرمان در کنار وسعت بالای آن، گفت: یکی از راه‌های توسعه‌ شهر کرمان، استفاده از سرمایه‌ بخش خصوصی در پروژه‌های شهری است.

ابوالقاسم سیف‌الهی افزود: در دوره‌ی سوم شورای اسلامی شهر کرمان اگرچه بودجه‌ شهرداری تنها 200 میلیارد تومان بود؛ اما 1500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط بخش خصوصی انجام شد.

وی ادامه داد: باید در سایه‌ تعامل، وحدت و امنیت، زمینه‌ حضور بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های شهری فراهم شود.

سیف‌الهی با بیان این‌که مردم کرمان سرمایه‌های خورد زیادی دارند؛ بر تشکیل شرکت‌ها و موسسات برای تجمیع سرمایه‌های خورد شهروندان برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تاکید کرد.

وی افزود: در شهر کرمان باید در سه محور توسعه‌ی گردشگری باتوجه به وجود عناصر تاریخی و گردش‌گری در شهر، حل مشکل حمل و نقل عمومی با ایجاد خط ترانوا و ایجاد و توسعه‌ی فضاهای فرهنگی اقدام لازم انجام شود.

سیف‌الهی از استاندار کرمان به عنوان یک شخصیت توسعه‌گرا یاد کرد و خواستار حمایت استاندار برای توسعه و آبادانی شهر کرمان شد.

بافت قدیم کرمان فاقد سکنه است

رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این دیدار وسعت 13 هزار هکتاری شهر کرمان با تراکم کم‌تر از 40 نفر و بافت قدیم خالی از سکنه را یک فاجعه خواند و گفت: اگرچه در هر دوره از شورای اسلامی شهر کرمان شاهد افزایش 400 برابری بودجه‌ شهرداری بوده‌ایم؛ اما باتوجه به افزایش تورم، افزایش بودجه‌ شهرداری مشکلی را حل نکرده است.

فتح‌الله مویدی افزود: در ابتدای دور اول شورای اسلامی شهر کرمان بودجه‌ی شهر کرمان فقط 4 میلیارد تومان بود که با تلاش‌های انجام شده در همان دور به 16 میلیارد تومان و در دور دوم به 56 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: در دور سوم نیز با تلاش سیف‌الهی شهردار کرمان بودجه‌ شهرداری به 204 میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما با افزایش تورم افزایش بودجه‌ شهرداری مشکلی را از شهر کرمان حل نمی‌کند.

مویدی خاطر نشان کرد: به طور مثال قیمت قیر در دور اول شورا به ازای هر تن 8000 تومان بود؛ اما اکنون به ازای هر تن به بیش از یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به تفکرات اقتصادی استاندار کرمان، خواستار حمایت وی از شهرداری کرمان شد.