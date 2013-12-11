بسته شدن کانال ورانش دلیل خروج واگن راه آهن شمال از ریل اعلام شد

یوسف گران پاشا در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره اینکه در سامانه ریلی ایمنی حرف اول را می زند و در همه مسائل ضریب ایمنی باید با درصد بسیار بالا دیده شود، گفت: در پی سانحه خروج شش دستگاه واگن قطار باري، از نظر گروه کارشناسی این اداره کل، بسته شدن مسیر کانال آبرو در عملیات جاده سازی مجاور خط آهن دلیل سانحه اعلام شده است.

وی اظهار داشت: لذا برای جلوگیری از صدمات بیشتر با پیگیری های بعمل آمده در اولین فرصت با جمع آوری کلیه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی و با همکاری شرکت زیگورات بعنوان پیمانکار حوزه نظارت بر راهسازی عملیات نصب کانال آبرو که شامل 3 عدد لوله بتنی مسلح و پیش ساخته 6 متری با قطر 90 سانتیمتر در محل فوق در کمتر از 8 ساعت انجام شد.

گران پاشا افزود : درخواست راه آهن شمال از کلیه سازمان ها و شرکت هایی که می خواهند در مجاورت حریم راه آهن تا شعاع 100 متری عملیات خاصی را انجام دهند این است که چون در اکثر مناطق راه آهن کانال های آبرو که اصطلاحاً درناژ نامیده می شود در زیر خط آهن قرار دارند و وظیفه هدایت آب های سطحی را بر عهده دارند لذا حتماً این کار را با اطلاع و نظارت راه آهن انجام دهند.

وی تصریح کرد: مسئولین راه آهن نیز در صورت مشاهده اینگونه فعالیت ها که بدون نظارت راه آهن باشد برخورد قانونی خواهند کرد.

وی افزود : در خصوص قضیه رانش زمین در مجاورت خط آهن محور شيرگاه ـ قائمشهر حوالي روستاي چايباغ اتفاقی که افتاده کارشناسان این اداره کل طی چندین نوبت متوالی مراتب را هشدار داده بودند.

روزانه ششهزار مسافر در مسیر ریلی شمال تردد می کنند.