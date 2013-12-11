تكنولوژي دستگاه هاي گازسنج و بوسنج بومي سازي می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فيروز خدايي عصر چهارشنبه در جلسه پدافند غير عامل شركت گاز استان اردبيل اضافه کرد: بومي سازي تكنولوژي دستگاه هاي گاز سنج و ساخت اين دستگاه ها در قالب طرح پژوهشي با نظارت واحد ايمني، مي تواند كمك شاياني را در جهت پيشبرد اهداف اين اداره به همراه داشته باشد.

وی به اقدامات واحدHSE و پدافند غير عامل شرکت گاز در خصوص كاليبراسيون دستگاه هاي گاز سنج و بو سنج اشاره كرد و از صدور 260 مجوز ايمني با هدف اصلاح الگوی مصرف توسط این واحد در اردبیل خبر داد.

مدير عامل شركت گاز استان متذکر شد: این تعداد مجوز ايمني براي انجام كارهاي گرم، سرد و هات تپ توسط امورHSE و پدافند غير عامل اين شرکت و در راستای اصلاح الگوی مصرف صادر شده است.

به گفته وی امور HSE و پدافند غير عامل شركت گاز با هدف صرفه جويي در مصرف سوخت و همچنين ترويج و تبليغ اصلاح الگوي مصرف تلاش می کند كه صدور مجوز ايمني يكي از عملكردهاي مثبت آنان در اين زمينه مي باشد.

خدایی افزود: شارژ كپسولهاي آتش نشاني، برگزاري كلاسهاي آموزشي اطفاء و حريق، بازديد از پروژه هاي فعال در سطح استان و... از جمله اهم فعاليتهاي امور HSE و پدافند غير عامل شركت گاز استان اردبيل است.

وی برگزاري مسابقات عملياتي و ورزشي را از ديگر اقدامات واحد HSEعنوان کرد و ادامه داد: برگزاري چنين مسابقاتي مي تواند همواره آمادگی امدادگران اين شركت را ارتقاء دهد تا در مواقع لزوم بتوانند به بهترين شكل ممكن واكنش مناسب را اجرا کنند.

مدير عامل شركت گاز استان شركت در همايش ها و دوره هاي آموزشي ايمني را از ديگر برنامه هاي مهم اين واحد برشمرد و عنوان کرد: هر چقدر دانش عمومي امدادگران زياد شود و آنان بتوانند از تجارب يكديگر استفاده كنند به همان ميزان مي توان در مواقع ضروري و غير مترقبه موفق عمل کرد.