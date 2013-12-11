  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۷

نوری المالکی:

تنش سیاسی از تروریسم خطرناکتر است

تنش سیاسی از تروریسم خطرناکتر است

نخست وزیر عراق با اشاره به نقش مخرب اختلافات و کشمکش های سیاسی برای دولت این کشور آن را به مراتب خطرناکتر از تروریسم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی برس، نوری المالکی تاکید کرد: تنش و درگیری های سیاسی برای دولت از گروههای تروریستی هم خطرناکتر است.

نخست وزیر عراق افزود:کسانی که به دنبال تخریب روند سیاسی هستند در واقع طرحهای خدماتی در کشور را به تعطیلی می کشانند.

وی بیان کرد: عراق که به داشتن کادر علمی و پزشکی و دانشگاههای معتبر و دارای قدمت مشهور بود بر اثر جنگ و درگیری بخش درمانی زیان زیادی دیده است.

المالکی افزود: هدف از ترور پزشکان و استادان دانشگاه به منظور خالی کردن عراق از دانشمندان و نخبگان بوده است.هدف از حمله به پزشکان که جان انسان های را نجات می دهند فراری دادن آنها از عراق است.

وی بیان کرد: هنگامی که گروههای سیاسی در راستای تضعیف دیگری می کوشند هدف آن ناتوان جلوه دادن دولت است.

کد مطلب 2193843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها