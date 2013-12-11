تنش سیاسی از تروریسم خطرناکتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی برس، نوری المالکی تاکید کرد: تنش و درگیری های سیاسی برای دولت از گروههای تروریستی هم خطرناکتر است.

نخست وزیر عراق افزود:کسانی که به دنبال تخریب روند سیاسی هستند در واقع طرحهای خدماتی در کشور را به تعطیلی می کشانند.

وی بیان کرد: عراق که به داشتن کادر علمی و پزشکی و دانشگاههای معتبر و دارای قدمت مشهور بود بر اثر جنگ و درگیری بخش درمانی زیان زیادی دیده است.

المالکی افزود: هدف از ترور پزشکان و استادان دانشگاه به منظور خالی کردن عراق از دانشمندان و نخبگان بوده است.هدف از حمله به پزشکان که جان انسان های را نجات می دهند فراری دادن آنها از عراق است.

وی بیان کرد: هنگامی که گروههای سیاسی در راستای تضعیف دیگری می کوشند هدف آن ناتوان جلوه دادن دولت است.