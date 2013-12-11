نقشه حمایتی صادرات مازندران تدوین می شود/ موانع صادرات استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این نقشه مسائل و مشکلات فراروی توسعه صادرات استان احصاء و برای رونق صادرات هدفگذاری شده است.

وی اظهار داشت: تعاملات ما در سالهای اخیر با دنیای خارج دچار مشکلاتی شده است، از جمله در نحوه انتقال ارز، صدور روادید، تحریمها و ... کلیت صادرات ما را تحت شعاع خود قرار داده است.

محمدپور بیان داشت: نکته مهم و مفید در حوزه ملی این است که تغییر در نرخ ارز تا حد زیادی این مشکلات را جبران می کند.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت مازندران گفت: اگر بخواهیم به صادرات استان مازندران نگاه کنیم، مشکل عمده در صادرات، مواد غذایی، بویژه مرکبات، صنایع لبنی، حتی سیمان و زیرساختهای حمل و نقل در استان وجود دارد.

وی با اشاره به مشکل حمل و نقل تصریح کرد: در استان مازندران اساسا حمل ونقل هوایی تجاری وجود ندارد و ما قادر نیستیم محصولات فاسد شدنی را به موقع به بازار مصرف که تقاضای زیادی هم دارد برسانیم.

محمد پور بیان داشت: در حوزه حمل و نقل ریلی استان هم مشکل جدی وجود دارد، یعنی حمل و نقل ریلی ما اتصال خوبی به کشورهای دیگر ندارد و برای این مسئله اگر چه پیش بینیهایی شده ولی هزینه های حمل و نقل افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل دریایی و استفاده از کانتینرهای یخچال دار، حمل ونقل زمینی یخچال دار مشکلات زیادی وجود دارد.

رئیس صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد :در حمل و نقل زمینی هم بسیاری از پتانسیلهای ما جوابگوی حمل ونقل صادراتی نیست، به عنوان مثال اگر در زمینه صادرات مرکبات را بخواهیم به صورت زمینی به قزاقستان حمل کنیم، کیلویی دو هزارتومان فقط هزینه حمل آن است در بهترین شرایط که کرایه و هزینه های آن زیاد است .

محمد پور گفت: حمایت مالی ضمانت صادرات است و بانک توسعه صادرات به صورت تخصصی در این زمینه عمل می کند، اما منافع صادر کنندگان باید سهل الوصول تر باشد تا با برنامه صادراتی که دارند بتوانند به سمت جهش صادراتی که مد نظر هست برسند .

وی تصریحکرد: نزدیک به 20 دستگاه در امر صادرات سهیم هستند و اگر این دستگاهها در یک سمفونی خوب آهنگ خوب صادرات را بنوازند ما بتوانیم به سادگی در 3 سال به هدف یک ملیارد دلار ودر عرض 5 سال به 2 ملیارد دلار صادرات غیر نفتی در استان مازندران برسیم.

محمدپور با اشاره به اجرای طرح تنظیم بازار وخرید تضمینی مرکبات گفت: قیمت 1802 تومان به ازای هر کیلوگرم به تصویب رسید و از امروز خرید مرکبات از سوی اتحادیه باغداران برای شب عید انجام میشود.