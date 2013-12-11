52 درصد جنگلهای غرب مازندران تولیدی است

سیروس قربان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقصود از جنگل مخروبه، جنگلی است که حجم در هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب است و طبق برنامه، احیا و به جنگلی غنی تبدیل می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر گفت:در 10 سال اخیر برداشت چوب از جنگل‌های غرب مازندران سیر نزولی داشته و 23 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سال کاری 1391- 1392 در حدود 93 هزار متر مکعب چوب در قالب طرح‌های جنگل‌داری از جنگل‌های منطقه برداشت شد در حالی که این میزان در سال کاری 1381- 1382 در حدود 121 هزار متر مکعب بود.

وی با بیان این‌که برخی از کارشناسان معتقدند باید برای جبران خسارات دهه‌های قبل به جنگل‌ها، برداشت چوب از آن متوقف و به جنگل استراحت داده شود اظهار داشت: کاهش برداشت چوب را می‌توان نوعی استراحت و فرصت ترمیم برای جنگل در نظر گرفت.

قربان‌نژاد تاکید کرد: در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران 10 مجری طرح جنگل‌داری مشغول فعالیت هستند که 86 درصد عرصه‌ها در اختیار شرکت‌های خصوصی و 14 درصد دیگر تحت مدیریت شرکت‌های دولتی قرار دارد.

قربان‌نژاد گفت: شرکت‌های مجری طرح جنگل‌داری موظف هستند در قالب کتابچه طرح جنگل‌داری و زیر نظر اداره کل منابع طبیعی نوشهر فعالیت کنند و این تصور که به دلخواه خود می‌توانند هر نوع فعالیتی در جنگل انجام دهند اشتباه است.

وی ادامه داد: در سال 1391 در مجموع 56 هزار هکتار تهیه طرح جنگل‌داری برای جنگل‌های منطقه صورت گرفت و برنامه کاری ما برای سال 1392 نیز در حدود 30 هزار هکتار است.