به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی ظهر چهارشنبه در دومین روز همایش مدرسان داستان نویسی سراسر کشور در محل استانداری سمنان اظهار داشت: آموزش بنیادی به هنرآموزان مهمترین بحث در داستان نویسی است.

وی با اشاره به اینکه در زمينه ادبيات به ويژه داستان علاوه بر توجه به مسئله زبان، بايد به سبکي که يک نويسنده دارد توجه داشت اظهار داشت: مترجمان ما زبان فارسي قوي ندارند و در واقع نه اينکه سواد ما زياد شده بلکه امکانات استفاده از دانش نامه ها با آمدن اينترنت زياد شده است اما متناسب با آن بايد تلاش کنيم زبان فارسي خود را براي فارسي زبان ها تقويت کنيم.

وی با تأکید بر اینکه رمان نویسی در کشور به صورت حرفه ای دنبال نمی شود اظهار تاسف کرد و گفت: انگیزه قوی برای رمان نویسی در کشور وجود ندارد.

نقد داستان بسيار اثرگذار است

این مدرس دانشگاه، نقد داستان را بسيار اثرگذار دانست و افزود: به شرطي که نوع نوشتن و ارائه نقد، شخصي و با زبان تند نباشد بلکه زبان ها به سمت زبان هاي علمي، تحليلي و منطقي برود تا جايگاه واقعي نقد حفظ شود و اثر خود را بگذارد.

سلیمانی از ضعف بیشتر سریال ها و فیلم های سینمایی در داستان نویسی خبر داد و گفت: افرادی كه با داستان نویسی آشنا نباشند فیلم نامه نویس خوبی نخواهند شد.

وی با بیان اینکه در داستان نویسی فرد باید مساله و مشکلی به وجود آمده را مطرح کند تا شخصیت اصلی به سوی حل آن برود اظهار داشت: اگر مشکل سوژه یابی دارید می توانید سوژه های داستان های دیگر را بگیرید اما زاویه دید، اتفاق جدید، تغییر شخصیت، تغییر صحنه ها را در آن به وجود آورید تا اثری نو خلق کنید، مثل کارهای شکسپیر که توانست با استفاده از این شیوه آثار جاودانه خلق کند.

شناسایی مخاطب مهمترین وظیفه یک نویسنده است

یک استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه شناسایی مخاطبان یکی از وظایف نویسندگان است گفت: برای ایجاد و خلق یك داستان تأثیر برانگیز، نویسنده باید مخاطبان خود را خوب بشناسد.

کامران پارسی نژاد هنرجو باید با تمام وجود علاقمند به داستان نویسی باشد اظهار داشت: نویسنده باید بداند برای چه گروه افراد، با چه توقعات و باورهایی داستان می‌نویسد.

وی با بیان اینکه نویسنده باید به زبان و نثر داستانی اشراف داشته باشد، افزود: نثر زیبا، دلنشین و آهنگین، می‌تواند تأثیر عمیقی بر خواننده بگذارد و او را مجذوب كند، در این راستا آشنایی نویسنده با فنون و صناعات ادبی و انرژی نهفته در واژگان، می‌تواند مفید باشد.

پارسی نژاد در خاتمه با بیان اینكه یك نویسنده باید تمام رشته های علوم انسانی را مطالعه كند اظهار داشت: باید فلسفه آموزش داستان نویسی نیز مورد توجه قرار گیرد.