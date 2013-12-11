تجهیز امکانات زمستانی در تاکسی های اردبیل الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زمانی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی سازمان تاکسیرانی اردبیل با اشاره به آغاز طرح زمستانی بازرسی از تاکسی های درون شهری اردبیل افزود: تاکسی های اردبیل ملزم به استفاده از تجهیزات زمستانی در طول فصل سرما هستند.

وی با بیان اینکه کنترل های فنی تاکسی ها در راستای اجرای طرح زمستانی سازمان تاکسیرانی اجرا می شود، ادامه داد: در این طرح علاوه بر تجهیزات زمستانی، فعالیت تاکسی ها و نحوه خدمات رسانی آنان در سطح شهر نیز کنترل خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل اضافه کرد: نظر خواهی از مسافران و شهروندان در خصوص برخورد راننده با آنان، کنترل کرایه ها، کنترل خدمات دهی در مسیر های مختلف، بررسی مسیرهای کور، کمک به تسهیل روند خدمات دهی به مردم در ساعات پیک کاری و... از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در طول فصول مختلف سال نیز با اهداف مشخص پیگیری می شود، تصریح کرد: اجرای طرح های کنترلی و بازرسی از تاکس ها در طول سال باعث ارتقاء رفاه عمومی در عرصه حمل و نقل شهری خواهد شد.

به گفته زمانی در این طرح پرسنل نظارتی سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل در طول مدت زمان اجرا، موارد احتمالی تخلف از سوی تاکسی داران را ثبت کرده و در صورت دریافت گزارش های مردمی از تخلف رانندگان، این سازمان ملزم به بررسی و رسیدگی به این شکایات در کمیته انضباطی خواهد بود.

در حال حاضر هزار و 116 تاکسی خطی و دو هزار و 318 تاکسی گردشی در 31 مسیر در سطح شهر اردبیل وجود دارد که از این تعداد 43 تاکسی بی سیم یا "133" در سطح شهر و 89 تاکسی در فرودگاه فعال است.