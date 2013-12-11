روند نگران كننده تخلفات ساختماني در يزد/ لزوم كاهش زمان صدور پروانه ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد، ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي شهر يزد با اشاره به رشد ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات ساختماني اظهار داشت: لازم است براي تسهيل كار مردم و كاهش تخلفات ساختماني، تعامل بيشتري ميان شهرداري، شوراي شهر و نظام مهندسي ساختمان استان يزد ايجاد شود.

سيد حسين اعلايي با اشاره به انتقاد عده اي از تعرفه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد بيان كرد: با مذاكراتي كه با شوراي شهر انجام شده، تخفيف‌ هايي براي اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است.

وي با با تاکید بر اینکه نظارت نظام مهندسی در راستاي کاهش تخلفات ساختمانی است، عنوان كرد: در حال حاضر برای تسهيل در كار اقشار کم درآمد همچنین به منظور کاهش تخلفات، آژانس خیران مهندسی تشکیل شده است.

اعلايي بيان كرد: در صورتی که مالکان از سازه های مناسب و به روز در ساخت و ساز خود استفاده کنند، شامل تخفیف تعرفه نظام مهندسی خواهند شد.

شوراي و شهرداري نماينده اي براي شركت در كارگروه نظارت مضاعف معرفي كنند/ تعرفه هاي نظام مهندسي كاهش مي يابد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد با تاکید بر نظارت مضاعف و کیفی تر در شهر، خواستار معرفی نماینده شورا و شهرداری در کارگروه نظارت مضاعف شد.

وی خاطرنشان كرد: با تدابير انديشيده شده در نظام مهندسی استان يزد، زمان صدور پروانه ساختمان به زودي كاهش مي يابد ضمن اينكه قرار است دفاتر کارگزاری با نظام مهندسی هماهنگ شوند و از طریق سایت و سیستم کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

نايب رئیس شورای اسلامی شهر یزد نيز در این جلسه، موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد را از مسائل مهم شهر دانست و اظهار داشت: ساخت و سازهاي غيرمجاز، در آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد گرچه اين مشكلات از هم اكنون نيز خودنمايي مي كنند.

تعرفه هاي نظام مهندسي چند برابر تعرفه هايي است كه مردم به شهرداري پرداخت مي كنند

حجت الاسلام حميدرضا مطهريان، مهمترین عامل عدم اخذ پروانه ساختمانی توسط مردم را معطلی و بالا بودن بهای خدمات آن ذکر کرد و تصریح کرد: مقدار پرداختی که مردم باید بابت تعرفه نظام مهندسی بدهند در بعضی موارد تا چند برابر تعرفه ای که به شهرداری پرداخت می کنند در حالی که خدمات شهرداری در مقایسه با خدمات نظام مهندسی بیشتر است.

وي اظهار امیدوری کرد: با تعامل بیشتر بین شهرداری و نظام مهندسی و پایین آمدن سطح توقعات هر دو طرف، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی و بالا رفتن امنيت رواني مردم در شهر باشیم.

تعرفه هاي نظام مهندسي بايد در يزد و تهران متفاوت باشد

مطهريان ادامه داد: نمی توان تعرفه هایی که در تهران و شهرهای بزرگ از مردم گرفته می شود را در شهرهای کوچکتر مانند یزد هم گرفت زير ارزش افزوده ساختمانها در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از یزد است.

حجت الاسلام عباس زارع، سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد نيز در اين جلسه با تاكيد بر رعايت حال شهروندان و عدم نگاه كاسب كارانه به مسائل ساخت و ساز، خواستار استمرار اين جلسات تا حل نهايي موضوع شد.