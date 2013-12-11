720میلیون ریال کالای قاچاق طی 72 ساعت در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی این عملیاتها، ماموران انتظامی استان سه دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را در محورهای ارتباطی استان متوقف کردند.

وی افزود: این خودروها بدون هرگونه مجوز گمرکی قصد انتقال و عبور کالا از این استان را به مقصد مرکز کشور داشتند.

غلام زاده عنوان کرد: این کالاها شامل پوشاک، لامپ، پتو، کیف زنانه، کاپشن، آدامس و خوراکی های غیرمجاز بوده است.

وی اظهار داشت: متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق حرفه ای داخل خودرو

فرمانده انتظامی استان همچنین از دستگیری یک سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو و ساختمانهای نیمه کاره در شهر یاسوج خبرداد.

وی بیان کرد: این سارق پس از چندین روز کار شناسایی و کنترل، شب گذشته طی یک عملیات غافلگیر کننده در مخفیگاهش دستگیر شد.

غلام زاده عنوان کرد: این متهم به هفت فقره سرقت لوازم داخل خودرو و ساختمان نیمه کاره اعتراف کرده است.