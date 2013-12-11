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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

غلام زاده خبرداد:

720میلیون ریال کالای قاچاق طی 72 ساعت در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

720میلیون ریال کالای قاچاق طی 72 ساعت در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف بیش از 720میلیون ریال کالای قاچاق در چند عملیات پلیس در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی این عملیاتها، ماموران انتظامی استان سه دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را در محورهای ارتباطی استان متوقف کردند.

وی افزود: این خودروها بدون هرگونه مجوز گمرکی قصد انتقال و عبور کالا از این استان را به مقصد مرکز کشور داشتند.

غلام زاده عنوان کرد: این کالاها شامل پوشاک، لامپ، پتو، کیف زنانه، کاپشن، آدامس و خوراکی های غیرمجاز بوده است.

وی اظهار داشت: متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق حرفه ای داخل خودرو

فرمانده انتظامی استان همچنین از دستگیری یک سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو و ساختمانهای نیمه کاره در شهر یاسوج خبرداد.

وی بیان کرد: این سارق پس از چندین روز کار شناسایی و کنترل، شب گذشته طی یک عملیات غافلگیر کننده در مخفیگاهش دستگیر شد.

غلام زاده عنوان کرد: این متهم به هفت فقره سرقت لوازم داخل خودرو و ساختمان نیمه کاره اعتراف کرده است.

 

کد مطلب 2193867

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