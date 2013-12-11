امر به معروف و نهی از منکر دارای ارزش والایی در دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبد الله موسوی ظهر روز چهارشنبه در همایش قاون مداری و امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، عنوان کرد: در کتاب آسمانی قرآن در آیات متعدد به امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است.



وی در ادامه گفت: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر در کتاب نورانی قرآن نشان دهنده اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.



وی افزود: در روایات و احادیث از پیامبر بزرگ اسلام و ائمه اطهار نیز توجه ویژه ایی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر شده است.



رئیس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری اذعان داشت: امر به معروف و نهی از منکر دارای ارزش والایی در دین مبین اسلام است.



وی تصریح کرد: شیوه امر به معروف و نهی از منکر باید با مدارا و مهربانی باشد و بر دل افراد بنشیند .



وی با اشاره به سخن امام صادق(ص)، اذعان داشت: باید برای انجام امر به معروف و نهی از منکر باید معروفات و منکرات را بخوبی بشناسیم.



موسوی عنوان کرد: کسی که خود توصیه به امر به معروف و نهی از منکر می کند باید خود عمل کننده به معروفات و ترک کننده منکرات باشد.



پیام قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکر است

رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح چهارمحال وبختیاری نیز در این همایش گفت: پیام قیام امام حسین (ع ) امر به معروف و نهی از منکر است.



حجت الاسلام پورخاقان با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر، عنوان کرد: در درگاه عدل الهی هرکسی که دارای تقوای بالاتری است رستگار خواهد بود.



وی در ادامه گفت: در کتاب قرآن کریم در آیات فراوان به صراحت موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است.



وی افزود: خداوند در قرآن کریم افرادی که را دیگران را ارشاد و راهنمایی نمی کند لعنت می فرستد زیرا ارشاد و راهنمایی انسان ها از اهمیت والایی برخوردار است.



رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح اذعان داشت: بهترین امت، امتی است که به وظیفه اساسی امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند.



وی تصریح کرد: توجه به موضوع مهم ام به معروف و نهی از منکر فریضه های بزرگ بر پا خواهد شد.



حجت الاسلام پور خاقان عنوان کرد: امام حسین ( ع) پیام قیام خود را انجام امر به معروف و نهی از منکر می داند.



وی بیان کرد : انسان دارای فطرتی خداجو است و باید بدان سمت هدایت و راهنمایی شود.



وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید با زبانی خوش و مهربان انجام شود و از اثر گذاری بالایی برخوردار باشد.