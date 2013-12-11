برای کسب سه امتیاز به مصاف استقلال خوزستان می رویم

انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص دیدار عصر فردا مقابل استقلال خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :دیدار فردا برای ما از حساسیت بالایی برخوردار است و ما در خانه بازی می کنیم و برای سه امتیاز به میدان می رویم.

وی ادامه داد:حریف ما در دیدار فردا تلفیقی از تجربه و جوانی است که خط دفاع بسیار خوبی دارد و ما امیدوارم مهاجمان ما ازموقعیت های خود به خوبی استفاده کنند.

انگین فیرات افزود : روبروی اینگونه تیمها اگر بدون فکر حرکت کنیم مشکل اساسی پیدا می کنیم و اگر بی منطق حمله کنیم آنها فضاهای خالی را پیدا می کنند و سریعا حرکت می کنند و اینگونه بازی کار ما را سخت خواهد کرد.

سرمربی سایپا در پایان گفت:در نیم فصل دوم کسب امتیاز بسیار سخت است و همه تیم ها با شناخت کامل مقابل هم صف آرایی می کنند و ما باید به دنبال امتیاز باشیم تا به رده مورد نظر خود برسیم.