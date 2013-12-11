اقدام ضدانسانی جدید در عربستان سعودی/ انتشار آگهی فروش دوشیزگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سوری الوطن، اخیرا آگهی هایی از سوی وهابی های سلفی در برخی شهرهای عربستان سعودی از جمله ریاض منتشر شده که در آنها دختران سوری با قیمتهای تعیین شده جهت ازدواج به فروش می رسند.

در این آگهی ها شمار تلفن فردی که خود را "مشاور خانواده" معرفی کرده درج شده و حتی میزان مهریه دختران نیز اعلام شده است.

فعالان شبکه های اجتماعی با انتقاد از این گونه اقدامات ضد انسانی، آن را سوء استفاده از بحران سوریه و نیازهای مالی مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی دانسته اند.

خاطرنشان می شود وهابی های عربستان سعودی همواره به علت اقدامات ضدانسانی متعدد با انتقاد موسسات حقوق بشری بین المللی مواجه شده انداما عملا با فشار واقعی برای توقف این اقدامات از سوی جامعه بین المللی مواجه نیستند.

متن آگهی به شرح زیر است:

برای کسانی که خواهان عفاف و پوشیدگی هستند

دختران سوری باکره موجود است

در ریاض و هر جا که شما بخواهید

ازدواج رسمی

میزان مهریه 10000 ریال سعودی

کسانی که می خواهند با این شماره .... تماس بگیرند

مشاور خانواده و عضو کمیته صنفی مشاوره های خانوادگی عربستان سعودی

جوانان ازدواج کنید!