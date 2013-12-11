آموزش فرهنگ ترافیگ گامی موثر در کاهش حوادث رانندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی بعد ازظهر چهارشنبه در بازدید از طرح ترافیک زمستانه پلیس راه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به توسعه راه ها باید بیشتر توجه شود، اظهارکرد: توسعه یک ارتباط دو طرفه بوده که در جامعه ما کمترین توجه به این مقوله شده است.

وی با بیان اینکه هیچ حمل و نقلی جایگزین حمل ونقل جاده ای نخواهد شد ،افزود:حمل ونقل جاده ای بسیار آسیب پذیر است که باید توجه ویژه ای به آن انجام شود.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی اظهار کرد: برای حمل ونقل جاده ای نیاز زیاد به زیرساخت و امکانات لازم از نظر فنی و مهندسی داریم که همه مسئولین باید برای رفع مشکلات وموانع تلاش کنند.

وی به بحث هوشمند سازی اشاره و عنوان کرد: در جاده بحث هوشمند سازی خیلی مهم و پرکاربر است.

امینی به موضوع فرهنگ وآموزش اشاره و بیان کرد: باید در جامعه در زمینه فرهنگ رانندگی کار شود و در آموزش چند سال اخیر اقداماتی صورت گرفته است اما هنوز اول کار هستیم باید این آموزشها از مدارس جدی تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: باید وسایل نقلیه دارای امنیت کامل از قبیل ترمز کیسه هواو.. باشند تا سطح خسارات در تصادفات کمتر شود.

رئیس پلیس راه های استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قوانین ومقررات حاکم بر حمل ونقل خوب بسیار موثر است، گفت:مجریان قانون باید دارای توانمندی دانش آن باشند.

وی با بیان اینکه خدمات پس از حادثه در پایان آمدن خسارات و ترافیک بسیارموثر است، تصریح کرد: باید دستگاه های خدماتی با سایر دستگاه های مرتبط همراه باشند که زنجیره برای تکمیل شدن خدمات تکمیل شود.

امینی به طرح زمستانه پلیس اشاره و عنوان کردک پلیس راه با تمامی امکانات و نیروی انسانی کافی در همه شهرستان ها آمادگی کامل دارد و پیش بینی های لازم را انجام داده است.

وی در پایان از مردم خواست تا از دستورات پلیس اطاعت کنند و هر جا که پلیس منع از رفت آمد می کند اصرار بر رفتن آن مسیر نداشته باشند