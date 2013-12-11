گفتمان اعتدال در کشور نهادینه شود/ انتخاب استانداران از بین 425 نفر

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: در نشستی که امروز با رئیس جمهور داشتیم ایشان سلام صمیمانه خود را به همه شما رساندند و بیان داشتند که هنوز بابت زلزله شهرستان دشستان متاثر هستیم و خود را شریک غم مردم و آسیب دیدگان می دانیم و همه اعتبارات مربوط به این زمین لرزه مصوب شده و ساخت و سازها به سرعت آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتدال تایید بر یک طریقت است و مبتنی بر شریعت و عرف است، اضافه کرد: اعتدال مهم و پذیرفته شده است که می توانیم برای آن حسن ذاتی قائل شویم.

وی تصریح کرد: این دولت با شعار اعتدال پا بر عرصه گذاشته است و امور اجرایی را در سایه منویات رهبری به پیش می برد و البته همه باید تلاش کنیم تا گفتمان اعتدال را در کشور نهادینه کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: تندروی ها را نه عقل تایید می کند و در عین حال خسارت زیادی از آن دیده ایم و استاندار ما باید نماد اعتدال باشد و هیچ یک از مدیران نباید از خط اعتدال خارج شوند.

وی ادامه داد: کسی که وارد دولت می شود باید رفتار اعتدالی داشته باشد و از تندروی دوری کند استان بوشهر باید با سرعت بیشتر به پیش برود و امیدواریم استاندار جدید بتواند این ظرفیت را سکاندار خوبی باشد.

رحمانی فضلی در ارتباط با چگونگی انتخاب استاندار بیان داشت: در سطح مدیریتهای کلان این طبیعی است که مدیری نصب شود و از دیگری تقدیر شود مردم در انتخابات نظر خود را در قالب رای اعلام کردند و انتظار دارند تغییراتی در مدیریت کلان انجام شود.

وی تصریح کرد: تغییر مدیران به معنای ناکارآمدی مدیر قبل نیست و یا نارضایتی از آن مدیران نیست بلکه پاسخی به انتظارات مردم است.

وی اضافه کرد: برای انتخاب استاندار جدید اجماع نسبی را انجام دادیم و صحبتهایی با نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و ستادهای دکتر روحانی در استانها انجام دادیم تا استاندار انتخاب شود.

وزیر کشور گفت: برای انتخاب استانداران 425 نفر را بررسی کردیم و با حدود 135 نفر مصاحبه کردیم تا استانداران انتخاب شدند.

وی در مورد استاندار بوشهر گفت: در بوشهر با تراکم استاندار مواجه بودیم که همه از هم بهتر و خوبتر بودند و مشکل ما انتخاب بهترین از بهترینها بود. که بالاخره آقای سالاری به عنوان استاندار بوشهر انتخاب شد.

وی تصریح کرد: سالاری خودش را مدیون هیچ کس نباید بداند چرا که لطف خدا بود که استاندار بوشهر شد و مسئولیت بیش از یک میلیون نفر بر عهده او افتاده است که باید با همدلی و همراهی و انسجام کار استان را پیش ببرد.