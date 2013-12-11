كميته امداد 133 زوج جوان يزدي را راهي خانه بخت كرد

محمدرضا کوکب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمک به تأمین جهیزیه زوج های جوان و تلاش در راستای گسترش فرهنگ اسلامی ازدواج آسان و ساده از مهمترین اولویت های کمیته امداد است.
وی بيان كرد: کمیته امداد همواره با حمایت از زوجهای مددجو در راستای تحکیم بنیاد خانواده در جامعه مددجویان تلاش می کند.
کوکب اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 133 زوج جوان تحت حمایت با دریافت کمک هزینه ازدواج و جهیزیه راهی خانه بخت شدند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان یزد گفت: در این راستا بیش از دو میلیارد ریال از منابع امدادی و دولتی هزینه شده است.
کوکب افزود: همکاری و مساعدت خیران در تامین جهیزیه مورد نیاز نیازمندان و مددجویان زير پوشش این نهاد مقدس میتواند منشأ خدمات مطلوبتری به زوج های جوان باشد.
کوکب تصریح کرد: در کنار حمایت های مالی از زوج های در آستانه ازدواج، کمیته امداد آموزشها و مشاورههای لازم را قبل از ازدواج به جوانان ارائه میدهد.
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