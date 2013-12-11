شناخت کافی از گردشگری ورزشی در کشور وجود ندارد/ توسعه"گردشگری" تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت تجاری سازی مقوله های مختلفی چون امر ورزش و گردشگری در راستای توسعه و بسط ارتباطات کشور با جهان برگزاری همایش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته که مهمترین آن تحت عنوان "نخستین کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی" با محور قرار دادن دو مولفه "ورزش" و "گردشگری" به میزبانی همدان فعالیت خود را از روز گذشته با برگزاری بک نشست تخصصی پبرامون موضوعات برگزاری کنفرانس، مورد توجه قرار داد.

این کنفرانس جهانی برنامه های هدف خود را از نخستین ساعات صبح امروز با برگزاری چهار کارگروه و ورک شاپ تخصصی با موضوعات مجزا پیرامون امور مختلفی چون اخلاق ورزشی، تجاری سازی و بازاریابی ورزش و گردشگری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، پی گرفت.

آیین افتتاحیه رسمی این کنفرانس جهانی عصر امروز چهارشنبه با حضور برخی از نمایندگان کشورهای مدعو در کنفرانس و حضور برخی مسئولان مرتبط با امر ورزش و گردشگری در استان همدان و جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.

درآمد هر جهانگرد خارجی که وارد کشور شود برابر 20 بشکه نفت است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان در این آیین گفت: اندیشمندان و محققان این حوزه معتقدند که درآمد هر جهانگرد خارجی که وارد کشور شود برابر 20 بشکه نفت است و در حوزه رشد اقتصادی حضور جهانگردان در کشور به لحاظ اشتغالزایی، ورود ارز، توزیع عادلانه درآمد، افزایش درآمد ملی، افزایش سرعت گردش پول و توسعه صنایع دستی و تولیدات صادراتی کشور و مزیت رقابتی آن حائز اهمیت است.

علیرضا رضایی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش در دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: یکی از مبنایی ترین اهداف در این زمینه گسترش روابط با سایر کشورها است چرا که گسترش گردشگری ورزشی امری شایان توجه در رشد اقتصادی نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه شناخت توانمندی ها و پتانسیل های موجود در کشور در بحث گردشگری ورزشی از دیگر مزایای برگزاری و توجه به گردشگری ورزشی است عنوان داشت: مسئولان نیز باید بر این اساس توجه و تمرکز بیشتری بر توانمندیهای موجود در استان در این زمینه داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان ارتقای سطح علمی و تخصصی دانشجویان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

رضایی با بیان اینکه ایران از پتانسیل های خوبی در حوزه گردشگری ورزشی برخوردار است به تنوع اقلیمی موجود در جای جای کشور اشاره داشت.

وی با اشاره به ورزش های بومی متعددی که در اقصی نقاط کشور وجود دارد بر لزوم توجه به این پتانسیل ها در راستای جهانی کردن و بین المللی کردن این ورزش ها صحه گذاشت و این روند را گامی ارزشی در راستای معرفی بیش از پیش جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری کشور قلمداد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان همچنین تلفیق و توجه دادن به دو مقوله "ورزش" و "گردشگری" را مهم دانست و گفت: شناخت کافی از پدیده جذاب گردشگری ورزشی در کشور وجود ندارد که بر این مبنا متخصصان باید توجه ویژه ای برای ورود و نهادینه سازی این مهم داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: طولانی شدن پروسه اخذ روادید در ایران برای گردشگران خارجی خود یک آفت برای ورود گردشگران محسوب می شود که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

رضایی در بخش دیگری از سخنانش نیز بر اهمیت ارتباط و تعامل بین دستگاه ها و ارگان های مختلف و متولی امر ورزش و گردشگری در راستای توسعه صنعت گردشگری ورزشی در کنار متخصصان علمی و دانشگاهی این حوزه تاکید کرد.

آمادگی دانشگاه آزاد همدان برای تاسیس رشته تخصصی گردشگری ورزشی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به معضل تک محصولی بودن کشورهای در حال توسعه ای چون ایران بر لزوم ارائه راهکار برای برون رفت از این وضعیت تاکید کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان آمادگی تاسیس رشته تخصصی گردشگری ورزشی را دارد.

وی بر لزوم استمرار برگزاری سمینارها و همایش های ورزشی در جامعه تاکید کرد و گفت: فواید اقتصادی حضور گردشگران در استان نیز باید بررسی شود و از سوی دیگر توریس ورزشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شهردار همدان نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی استان همدان به جاذبه های طبیعی و فرهنگی این استان در زمینه های مختلف اشاره داشت.

همدان صنعتی نخواهد شد

امیررضا یوسفیان با بیان اینکه همدان صنعتی نخواهد شد، گفت: محور توسعه همدان همواره حول گردشگری بوده که این مهم در کتیبه های کوروش در گنجنامه نیز تبیین شده است.

وی ابراز داشت: توسعه گردشگری ورزشی می تواند گامی ارزشمند در راستای توسعه استان نیز باشد.

شهردار همدان در پایان سخنانش تنها راه برون رفت همدان از وضعیت اقتصادی کنونی را در گرو توسعه گردشگری همه جانبه و هدفمند عنوان کرد.