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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۹

در چار چوب هفته هشتم لیگ برتر والیبال/

غول کشهای خراسانی تیم صدر جدولی متین ورامین را وادار به شکست کردند

غول کشهای خراسانی تیم صدر جدولی متین ورامین را وادار به شکست کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال میزان خراسان در یک بازی سخت موفق شد تیم صدر جدولی متین ورامین را با نتیجه 3 بر دو شکست دهد، تا بار دیگر غول کشی های خراسانی نشان دهند که اگر بخواهند راه پیروزی را می پیمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال میزان خراسان عصر چهارشنبه در سالن مهران مشهد در یک بازی خانگی از چار چوب هفته هشتم لیگ برتر( جام ولایت) موفق شد تیم صدر جدولی متین ورامین را شکست دهد.

تیم والیبال میزان در این بازی در ست های اول، چهارم و پنجم و با نتایج 25 بر 22، 25 بر 22، 15 بر 9 موفق به شکست تیم متین ورامین شد تا تیم صدر نشین جدول هم به غول کشی های مشهد تعظیم کرده باشد.

جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم والیبال میزان خراسان، پس از پایان این بازی به خبرنگار مهر اظهار کرد: به بچه های تیم دستور داده بودم تا با تمام قدرت بازی کنند و به اصطلاح از سرویس های آب و آتش بهره برند، تا توپ ها یا به امتیاز تبدیل شود یاحداقل شرایط به گونه ای پیش برود که توپ به سعید معروف نرسد.

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان افزود: تیم ما در یک روز خوب با اآرامشی که داشت توانست کم اشتباه وارد شده و تیم برنده بازی لقب گیرد.

سعید معروف، بازیکین ملی پوش تیم والیبال متین ورامین پس از پایان بازی اظهار کرد: باید کار را در ست چهارم تمام می کردیم و اگر این کار را کرده بودیم شرایط به باخت تیم ختم نمی شد.

این بازی با استقبال پر شور طرفداران مشهدی همراه بود و بسیاری از مردم والیبال دوست این شهر پشت درهای بسته سالن مهران در انتظار نتیجه بودند همچنین رحمان داوودی بازیکن ملی پوش میزان نیز در این بازی دچار آسیب دیدگی شد.

شایان ذکر است بازی خانگی تیم والیبال میزان چهارشنبه 27 آذر ماه در سالن مهران مشهد برابر شهرداری ارومیه برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2193917

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