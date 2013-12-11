اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در استانبول آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی عصر چهارشنبه در اجلاس مشترک، تسهیل قوانین و مقررات مربوط به سرمايهگذاري و تجارت و بهبود فضاي كسب و كار را از مهمترين برنامههاي دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد.
اسماعیل جبارزاده برگزاری این اجلاس را فرصتي برای معرفی نعمتهاي الهي و امكانات بزرگ جمهوري اسلامي ايران به كشور دوست و همسايه تركيه دانست و از وقوع اين رخداد همزمان با ماههاي آغازین فعاليت دولت تدبير و اميد ابراز خوشحالی کرد و در عین حال افزود: خوشبختانه پس از تصويب قانون سرمايهگذاري خارجي در سال 2001 ميلادي بستر قانوني براي اين امر مهم فراهم شد و علاوه بر اين، ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه را از هر نظر براي سرمايهگذاران خارجي آماده كرده است
جبارزاده افزود: البته براي سرمايهگذاران خارجي علاوه بر قوانین و مقررات، عوامل ديگري مانند دسترسي به بازار ملي، منطقهاي و بينالمللي، دسترسي به نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر با قيمت مناسب، دسترسي به مواد اوليه انرژي ارزان مورد توجه است كه همگي در كشور ما فراهم است.
وی یادآور شد: ايران به دليل برخورداري از منابع طبيعي متعدد، ذخيرههاي بزرگ انرژي، دانش فني بومي در زمينهي علوم و تكنولوژيهاي پيشرفته و روز دنيا و داشتن جمعيت جوان فعال و تحصيلكرده، بستر بسيار مناسبي براي سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي است و آماده است سرمايهگذاران و تجار محترم را جهت فعاليتهاي توليدي و تجاري پذيرش كند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مسؤلان جمهوري اسلامي ايران به جذب سرمايههاي خارجي و استفاده از توانمنديهاي سرمايهگذاران خارجي، اعم از ايرانيان مقيم خارج يا خارجي هاي علاقهمند به سرمايهگذاري در ايران توجه ويژه دارند، اظهار داشت: اقدامات زيادي در راستای تسهيل امر سرمايهگذاري خارجي و رفاه حال سرمايهگذاران در كشور انجام دادهاند كه ميتوان از آن جمله به اصلاح و تسهيل قوانين مرتبط با سرمايهگذاري، ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متعدد در كشور در سالهاي اخير، تسهيل ورود و خروج سرمايهگذاران خارجي، تضمين سرمايههاي سرمايهگذاران خارجي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد.
جبارزاده ايجاد مراكز و ستادهاي سرمايهگذاري با مسؤليت مستقيم استانداران در همه استانها براي راهنمايي و رسيدگي ويژه به مشكلات سرمايهگذاران و برگزاري همايشهاي جذب سرمايهگذاري از دیگر اقدامات صورت گرفته برای تسهیل سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: استان آذربايجانشرقي با برگزاري چهار همايش و ايجاد اولين مركز سرمايهگذاري در كشور از پيشتازان عرصه جذب سرمايهگذاري در كشور است.
وی ادامه داد: به يقين وجود چنين امكانات شايان توجه از سويي و منابع غني انرژي و نيروي كار مجرب از سوي ديگر باعث شده سرمايهگذاران خارجي بسياري در ايران به فعاليت پرداخته و اظهار رضايت کنند به طوري كه اين فعاليت در آذربايجانشرقي و منطقه آزاد ارس، به واسطه برخورداري از بسترهاي وسيع و غني سرمايهگذاري، گردشگري و تجاري جلوه پررنگتري دارد.
جبارزاده با اشاره به جاذبههاي اقتصادي و گردشگري و تاريخي استان، آذربایجان شرقی را يكي از استانهاي مستعد براي سرمايهگذاري اقتصادي و تجاري دانست و به پيشينه تاریخی شهر تبريز، اشاره كرد و گفت: تبريز ضمن دارا بودن مزيتهاي اقتصادي، داراي پيشينهاي فراموش نشدني در حوزه تبادلات تجاري است که بهترین نمونه آن بازار تبريز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشيده حال حاضر جهان است كه در سال 2010 توسط سازمان يونسكو در ليست میراث جهاني جاي گرفته و ثبت جهاني شد.
وی افزود: علاوه بر اين تبريز در بستر تاريخ در مسير جاده ابريشم، يك مركز تجاري بزرگ محسوب ميشده و در حال حاضر نيز عليرغم طراحي و ساخت مراكز مدرن تجاري و مراكز خريد و فروش، اهميت بازار بزرگ سرپوشيده تاريخي تبريز به قوت خود باقي است و همچنان يك مرز بزرگ تجاري محسوب ميشود.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دعوت از سرمایه گذاران کشور ترکیه برای حضور در این استان، به سابقه فعالیت تجار و سرمایه گذاران ترک در استان اشاره کرد و گفت: وجود امكانات گسترده اقتصادي در آذربایجان رقی باعث جلب توجه سرمايه گذاران خارجي به ويژه سرمايهگذاران ترك در حوزههاي مختلف اقتصادي شده و چند شركت هواپيمايي از جمله شركت هواپيمايي تركيش در اين استان فعاليت دارند و پروازهاي مستقيم از شهرهاي مختلف تركيه به مقصد تبريز و بالعكس در حال انجام است.
وی ميزان صادرات از گمركات استان آذربايجانشرقي در سال 2012 میلادی را قریب 510 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: از اين ميزان 211 ميليون دلار صادرات به كشور تركيه بوده است كه در مقابل 643 ميليون دلار واردات نیز از تركيه صورت گرفته و مجموع مبادلات تجاری ما را با تركيه به 854 ميليون دلار رسانده است.
جبارزاده با تاکید بر این که باید اين رقم را به دو ميليارد دلار در سال برسانيم، گفت: طبق تعهدات فيمابين ايران و تركيه، چشم انداز مبادلات تجاري 30 ميليارد دلار ترسيم و هدف گذاري شده است كه حتماً 10 درصد آن مختص مبادلات با استان آذربايجانشرقي خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین روابط اقتصادی و مبادلات تجاری را زمينهساز و ضامن اتحاد ملتهای مسلمانان جهان دانست و افزود: بدون برقراري ارتباط و بحث و گفتگو در مورد نقاط مشترك و تفاوتها، هرگز ارتباطي برقرار نميشود كه از آن انتظار بهرهبرداري نيز داشت.
وی افزود: خوشبختانه در راستاي تحولات عظيمي كه در نوع روابط بينالمللي در طي ماههاي اخير در كشور ما رخ داده است شاهد رشد تجارت و مراودات بينالمللي ايران خواهيم بود.
جبارزاده همچنین با ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط بین دو كشور دوست، برادر و همآيين ایران و ترکیه، توسعه و پيشرفت هر دو كشور و موفقيت هر دو ملت را آرزو کرد.
شایان ذکر است در راستای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز افزایش حجم مبادلات تجاری، اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از تاریخ 19 تا 22 آذر ماه سال جاری در استانبول برگزار می شود.
در این همایش، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و بازرگانان به تبادل اطلاعات، بررسی موانع و بهره گیری از پتانسل های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک در پانل های تخصصی و همایش عمومی و نیز دیدارهای دو جانبه خواهند پرداخت.
انرژی، صنایع پتروشیمی و برق، بازرگانی عمومی تجارت مرزی و فاینانس، حمل و نقل ترانزیت، لجستیک و گمرک، توریسم گردشگری سلامت و تجهیزات پزشکی، صنایع فلزی و معادن، صنایع خوروسازی و قطعات خودرو، سرمایه گذاری، کشاورزی تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی و رسانه و تبلیغات از زمینه های کاری این اجلاس عنوان شده است.
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