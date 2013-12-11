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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۴۹

جادری:

فرمانداران جدید در هرمزگان از مجموعه وزارت کشور انتخاب می شوند/ کسی حق برچسب زدن به افراد را ندارد

فرمانداران جدید در هرمزگان از مجموعه وزارت کشور انتخاب می شوند/ کسی حق برچسب زدن به افراد را ندارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: بنا داريم به ماموريت افرادي كه در مجموعه استانداري به عنوان مامور خدمت مي كنند پايان دهيم و بخشداران و فرمانداران جديد از مجموعه استانداري و وزارت كشور خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري در نشستی با كاركنان استانداري هرمزگان با اشاره به اينكه در هشت سال هيچ مسئوليتي نداشته است، اظهار داشت: امروز عقب ماندگي به دليل تفكر سخت جناحي و حزبي بايد منسوخ شود و هيچ كس در استانداري حق ندارد در جهت تقويت و يا تضعيف جناح و گروهي حركت كند.

وي اضافه كرد: در دوره اعتدال قرار نيست جناحي و حزبي عمل شود و از نيروهاي شايسته و با تجربه استفاده خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: همه ما نيروهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت هستيم و هيچ كس نبايد همچون گذشته براي از ميدان به در كردن گروهي و يا بركناري افراد از مسئوليت به آنها برچسب هاي ناروا بزند.

وي با بيان اينكه بايد نيروهاي كارآمد و شايسته در مجموعه استخدامي خودشان به كار گرفته شوند، تصريح كرد: قطعا فردي كه به استخدام يك اداره در آمده و در آن مجموعه كسب تجربه و دانش نموده است بهتر مي تواند موانع و مشكلات حوزه كاري مجموعه خود را لمس كند و براي رفع آن تصميمات بهتري بگيرد.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان تاكيد كرد: بنا داريم به ماموريت افرادي كه در مجموعه استانداري به عنوان مامور خدمت مي كنند پايان دهيم و بخشداران و فرمانداران جديد از مجموعه استانداري و وزارت كشور خواهند بود.

جادري با بيان اينكه استفاده از مجموعه داخلي وزارت كشور مورد تاكيد وزير كشور نيز مي باشد، اذعان داشت: انتصابات به صورت ارتقا شغلي شكل مي گيرد به نحوي كه به عنوان مثال يك كارشناس مي تواند بخشدار تعيين شود و يا يك بخشدار به سمت فرماندار شهرستان ارتقا يابد.

وي در ادامه استانداري و كاركنانش را الگوي ديگر ادارات عنوان كرد و گفت: استانداري هرمزگان بايد مجموعه اي از تلاش و كار صادقانه در جهت خدمت به مردم باشد تا ديگر ادارات نيز به تبع آن حركت كنند.

وي يادآور شد: امروز بايد مرد روزهاي سخت باشيم تا بتوانيم همانگونه كه به فضل خداوند متعال ، حمايت مقام معظم رهبري و تدبير دولت از مذاكرات با ژنو دست پر خارج شديم در نهايت به پيروزي قطعي دست يابيم.

کد مطلب 2193931

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