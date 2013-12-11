فرمانداران جدید در هرمزگان از مجموعه وزارت کشور انتخاب می شوند/ کسی حق برچسب زدن به افراد را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري در نشستی با كاركنان استانداري هرمزگان با اشاره به اينكه در هشت سال هيچ مسئوليتي نداشته است، اظهار داشت: امروز عقب ماندگي به دليل تفكر سخت جناحي و حزبي بايد منسوخ شود و هيچ كس در استانداري حق ندارد در جهت تقويت و يا تضعيف جناح و گروهي حركت كند.

وي اضافه كرد: در دوره اعتدال قرار نيست جناحي و حزبي عمل شود و از نيروهاي شايسته و با تجربه استفاده خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: همه ما نيروهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت هستيم و هيچ كس نبايد همچون گذشته براي از ميدان به در كردن گروهي و يا بركناري افراد از مسئوليت به آنها برچسب هاي ناروا بزند.

وي با بيان اينكه بايد نيروهاي كارآمد و شايسته در مجموعه استخدامي خودشان به كار گرفته شوند، تصريح كرد: قطعا فردي كه به استخدام يك اداره در آمده و در آن مجموعه كسب تجربه و دانش نموده است بهتر مي تواند موانع و مشكلات حوزه كاري مجموعه خود را لمس كند و براي رفع آن تصميمات بهتري بگيرد.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان تاكيد كرد: بنا داريم به ماموريت افرادي كه در مجموعه استانداري به عنوان مامور خدمت مي كنند پايان دهيم و بخشداران و فرمانداران جديد از مجموعه استانداري و وزارت كشور خواهند بود.

جادري با بيان اينكه استفاده از مجموعه داخلي وزارت كشور مورد تاكيد وزير كشور نيز مي باشد، اذعان داشت: انتصابات به صورت ارتقا شغلي شكل مي گيرد به نحوي كه به عنوان مثال يك كارشناس مي تواند بخشدار تعيين شود و يا يك بخشدار به سمت فرماندار شهرستان ارتقا يابد.

وي در ادامه استانداري و كاركنانش را الگوي ديگر ادارات عنوان كرد و گفت: استانداري هرمزگان بايد مجموعه اي از تلاش و كار صادقانه در جهت خدمت به مردم باشد تا ديگر ادارات نيز به تبع آن حركت كنند.

وي يادآور شد: امروز بايد مرد روزهاي سخت باشيم تا بتوانيم همانگونه كه به فضل خداوند متعال ، حمايت مقام معظم رهبري و تدبير دولت از مذاكرات با ژنو دست پر خارج شديم در نهايت به پيروزي قطعي دست يابيم.