به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر چهارشنبه در ائین تودیع و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: باید ابتدا از مردم استان بوشهر تقدیر کنم که سختی‌ها را تحمل می‌کنند اما همراهی خود را قطع نمی‌کنند و تلاش‌ها را به خوبی می‌بینند و از ائمه جمعه استان بوشهر و همچنین نمایندگان مجلس و رسانه‌ها و نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان نیز صمیمانه تشکر کنم که همواره مایه دلگرمی بوده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در این مدت اگر توفیقی بوده زحمت آن بر گردن مسئولان بوده است و اگر هم قصوری صورت گرفته است مسئولیت آن را بر عهده می‌گیریم.

استاندار سابق بوشهر اضافه کرد: در پایان عمر دولت به استان بوشهر آمدم و در بدترین شرایط بودجه و اعتباری کشور قرار داشتیم که تخصیص اعتبارات حداکثر 32 درصد بود و با کمبود ارزاق در کشور مواجه بودیم و استان باید ارزاق مورد نیاز را هم برای خود و هم برای کشور تامین می‌کرد.

وی افزود: همچنین انتخاباتی دو گانه هم در بعد ملی و هم در بعد محلی را باید برگزار می‌کردیم و باید آموزش‌ها را انجام می‌دادیم و همچنین استان را برای میزبانی از چند میلیون مهمان نوروزی آمادگی می‌کردیم و همچنین آمادگی لازم را برای تغییر دولت و جابجایی‌ها مهیا می‌ساختیم.

حسنوند ادامه داد: هر چند برخی احساس می‌کردند که در این فضا باید معطل شود و لنگان لنگان پیش برود ولی در کنار این مسائل، چند مرحله سیل و زلزله را نیز در استان تجربه کردیم که تلاش کردیم کارهای خوبی را در استان انجام دهیم.

وی بیان داشت: ایجاد آرامش در فضای استان را در دستور کار دادیم و شاهد حضور گروه‌های مختلف سیاسی بودیم و برنامه‌محوری را نیز به عنوان یکی دیگر از اصول قرار دادیم و هم سند اشتغال پنج‌ساله استان را همگام با سند چشم‌انداز 20ساله تنظیم کردیم تا بودجه اختصاص یافته بر این اساس تخصیص یابد.

همه تلاش خود را برای پیشرفت و توسعه بوشهر به کار گرفتم

استاندار سابق بوشهر بیان داشت: در استان بوشهر اعلام کردیم که 20 ساعت در هر روز باید کار انجام شود که این موضوع مبتنی بر صحبت‌های مقام معظم رهبری بود. یکی از برترین شوراهای تامین در کشور را داشتیم و شورای اداری ما نیز جزو هماهنگ‌ترین‌ها بود.

وی گفت: تلاش داشتیم استان بوشهر به جهانیان شناسانده شود و جشنواره بین‌المللی شعر در خارگ برگزار شد و جزیره خارگ به عنوان نقطه دلاوری به جهان معرفی شد و روز ملی خلیج فارس را نیز در بوشهر برگزار کردیم و نشان دادیم که خلیج فارس متعلق به بوشهر است و تشییع جنازه شهدای گمنام را در بوشهر و جزیره فارسی برگزار کردیم و همچنین افتتاح چهار هزار پروژه را در روستای چارک با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم.

حسنوند اظهار داشت: استان بوشهر اولین استانی بود که با انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، پیشنهاد دادیم که استان بوشهر با اتکا به بودجه استانی اداره شود که چند برابر بودجه دولتی است.

وی همچنین به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: تشکیل شورای رقابت خارجی به عنوان مرکز مبادلات تجاری را در دستور کار قرار دادیم تا ارتباطات استان بوشهر اب کشورهای حاشیه خلیج فارس آسان شود و از سرمایه‌گذاران دیگر کشورها استفاده کنیم.

استاندار سابق بوشهر تصریح کرد: هیچ‌گاه خودم را غیربومی بوشهر ندانستم و همواره برای دفاع از حقوق مردم بوشهر تلاش کردم و خودم را یک بوشهری می‌دانستم و عشق و علاقه مردم را نیز در جای جای استان بوشهر می‌دیدم.

وی گفت: مردم بعد از این انتخابات امید به تحول و پیشرفت دارند و حتما تغییرات مدیریت می‌تواند باعث افزایش امید باشد و ما نیز در حد توان خود تلاش کریم و آمادگی لازم را برای کمک به آقای سالاری در استان بوشهر داریم.