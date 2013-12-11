اصلاح یا تخریب یک فرهنگ با کتاب و کتاب خوانی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر محمدقاسم عبدلی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان ملایر با اشاره به اینکه مهمترین نیاز یک جامعه برای بالا بردن پیشرفت و توسعه ترویج علم و مطالعه است افزود: متاسفانه امروز توجه به فرهنگ کتاب و مطالعه مفید در سطح جامعه کم شده است

وی وجود مشکلات کاری و منابع مالی بالا را از مشکلات فرهنگ کتاب و کتابخوانی برشمرد و گفت: فکر کتابخوانی هنوز در جامعه جا نیفتاده و در برخی موارد افراد این موضوع را به صورت امری تخصصی نگاه می کنند.

وی توجه به مطالعه را از اولویت ها و زیرساخت های یک فرهنگ یک جامعه برشمرد و گفت: اگر بخواهیم فرهنگی را اصلاح یا تخریب کنیم، یکی از محورهای آن کتاب و کتابخوانی است.

عبدلی بیان داشت: وظیفه مسئولان این است که برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی به عنوان یک کار اجرایی و ابلاغی نگاه نکنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ملایر بر ترویج این فرهنگ در جامعه تاکید کردو گفت: کتابخوانی مجازی و استفاده از سایتهای تخصصی و مفید یکی از شیوه‌های ترویج و انس با کتاب است.

لزوم استفاده از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

وی بر استفاده از همه ظرفیتهاو پتانسیلهای موجود در شهرستان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید کرد و افزود: ادارات ملایر نسبت به راه اندازی ایستگاه کتاب اقدام کنند.

در ادامه رئیس اداره کتابخانه های عمومی ملایر نیز با اشاره به فعالیت های انجام شده در راستای ترویج کتاب در کتابخانه های عمومی ملایر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ده هزار نفر در کتابخانه های عمومی ملایر عضو هستند.

سید مهدی آخشیک از وجود 16 کتابخانه عمومی در ملایر خبر داد و ابراز داشت: از این تعداد هشت کتابخانه شهریو هشت کتابخانه نیز روستایی هستند.

وی به برنامه های انجام شده در هفته کتاب در ملایر اشاره کرد و افزود: برگزاری 70 نمایشگاه در مدارس ،برگزاری چهار نمایشگاه با همکاری ارشاد، انتخاب کتابداران نمونه و تجلیل از خادمین کتاب، و.. از جمله برنامه های هفته کتاب در ملایر بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری و هفته کتاب و کتاب خوانی اداره کتابخانه های ملایر در همه شاخص ها رتبه برتر را در استان کسب کرده است.

.وی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر از نظر وقف و داشتن واقفین ظرفیتهای بالایی دارد از تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز در ملایر خبر داد .

آخشیک در ادامه به روز نبودن کتب در بعضی مدارس شهرستان را از جمله مشکلات کتابخانه های مدارس برشمرد و بر بروز رسانی کتب این کتابخانه ها با همکاری نهادها و آموزش و پرورش برای تشویق بیشتر دانش آموزان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید کرد.

آخشیک با اشاره به مشکلات مالی موجود در امور کتابخانه های شهرستان و اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی اضافه کرد: متأسفانه سهم نیم درصد از هزینه های شهرداری که به امور کتابخانه های شهرستان تعلق دارد دارد بطور کامل پرداخت نمی شود.

وی در پایان گفت: باید برای رفع این مشکل جلسه ای با شهرداری و شورای اسلامی شهر برگزار شود.