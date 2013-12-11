تنها 3 درصد مردم سرخه ورزش می کنند/ مسجد چهل ستون به موزه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عاشوری عصر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای اداری شهرستان سرخه در محل فرمانداری این شهرستان به مبحث ورزش پرداخت و خاطرنشان کرد: ورزش امری مهم برای اجتماع است و این شهرستان با پتانسیل های بالایی که دارد باید بیشتر در این زمینه فعال باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه طبق آمار ارائه شده فقط سه درصد مردم سرخه ورزش می کنند، گفت: این امر نشان دهنده ضعف کار اداره ورزش و جوانان شهرستان است.

سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه با تاکید بر اینکه ورزشکاران مدال آور باید حمایت شوند بیان داشت: ما در مقام آسیایی یک مدال آور داریم و سه نهاد از او حمایت می کنند که کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از آن نهاد ها است و باید به این ورزشکار بها داده شود.

وی بر تشکیل تیم های ورزشی در ادارت و افزایش فعالیت هیئت ها ورزشی تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه همچنین با اشاره به اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی انتشار فرهنگ بومی هر شهرستان است، گفت: تقویت این اداره در کنار دیگر نهادهای فرهنگی مورد توجه مدیریت شهرستان است.

عاشوری در مبحث میراث فرهنگی و گردشگری نیز اظهار داشت: مدیریت میراث فرهنگی شهرستان سرخه باید به دنبال توقیت بحث گردشگری و جذب توریست باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان سرخه نیز در این نشست با بیان اینکه میراث فرهنگی به خواسته های عموم مردم نگاه ویژه ای دارد خاطر نشان کرد: خانه قدیمی حاج حشمت بازسازی و برای بازدید عموم آماده می شود.

جواد اخلاقی یک خبر خوش دیگر نیز داشت و با بیان اینکه موزه شهرستان سرخه احداث می شود، گفت: مسجد چهل ستون این شهرستان به موزه تبدیل می شود.

وی با اشاره به شناسایی اشیاء تاریخی که در دست مردم است افزود: ظرفیت های تاریخی شهرستان رصد می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان سرخه با بیان اینکه این شهرستان می تواند از لحاظ سنتی کمک به سزایی در امر گردشگری داشته باشد گفت: بازارچه صنایع دستی برای گردشگران ایجاد می شود تا هم فرهنگ این منطقه در معرض عموم قرار گیرد و هم امرار معاش برای برخی از خانواده ها باشد.

اخلاقی در خاتمه تصریح کرد: به علت قرار گرفتن شهرستان سرخه در خط ترانزیتی تهران – مشهد و داشتند زائر سرای سرخه، تابلوهای ویژه معرفی اماکن تاریخی نصب خواهد شد.