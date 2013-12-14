"فصل فراموشی فریبا" به ساخت موسیقی رسید

عباس رافعی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم توسط پرهام وفایی به اتمام رسیده و پیمان یزدانیان هم اکنون مشغول ساخت موسیقی است. طی چند روز آینده صداگذاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: نسخه اولیه فیلم را شنبه 23 آذرماه برای بررسی هیات انتخاب به دبیرخانه جشنواره ارائه می‌کنیم. با برنامه ریزی‌های انجام شده، نسخه نهایی نیز اواسط دی ماه آماده خواهد شد.

ساره بیات، امین زندگانی، شهین تسلیمی، هومن کیایی و ... از بازیگران این فیلم سینمایی هستند و رزاق موسوی پور مجری طرح و علیرضا برازنده مدیریت فیلمبرداری فیلم را بر عهده داشتند.

فیلمبرداری فیلم "فصل فراموشی فریبا" که با آخرین تکنولوژی دوربین‌های آری فلکس (Alexa) در ایران صورت می گیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی و با حضور مسعود دلیری به عنوان مدیر تولید، علیرضا برازنده به عنوان مدیر فیلمبرداری ساخته شده است.

رافعی در این فیلم کنکاشی مستندگونه درباره درگیری‌های فردی و اجتماعی زن امروز ایرانی را مورد توجه قرار داده است. فیلمبرداری این فیلم در 40 جلسه در تهران و حوالی آن انجام شد.

فیلم روایت داستان زنی است که گذشته نامتعارفش سایه بر روی زندگی عاشقانه اش انداخته و تلاش وی برای فرار از این گذشته سرنوشت نافرجامی را برای او رقم می زند.