25 درصد واحدهای تولیدی مازندران شروع بکار نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری اقدامات 100 روزه دولت در استان افزود: این درحالیست که 49 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر شهرکهای صنعتی استان راکد است.

وی اظهار داشت: همچنین با رایزنی با بانکها در سه ماه اخیر، 450 میلیارد تومان تسهیلات برای واحدای تولیدی استان تخصیص داده شده است.

وی عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان بدهی زیادی نداشته باشند و با با بانکها شیوه پرداخت قبلی را فراهم کنند، حمایت خواهند شد و می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

فلاح جلودار بیا داشت: تولیدکنندگان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به معاونت برامه ریزی استانداری و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه داشته باشند و شرایط برای دریافت این تسهیلات، تسهیل شده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: همچنین با بنیاد برکت به توافق های رسیدم تا از واحدهای تولیدی که توجیه اقتصادی داشته باشند و حتی اگر راکد هم باشند، با حمایت این بنیاد، واحدها راه اندازی شود.

وی بیان کرد: تاکنون 20 واحد راکد به بنیاد برکت معرفی شده تا نسبت به راه اندازی اقدام شود.

وی با بیان اینکه اکنون مشکل مسئله ارزی و ریالی برای رونق بخشی واحدهای تولیدی مطرح نیست، اظهار داشت: با صندوق توسعه ملی کشور صحبت کردیم و رئیس این صندوق اعلام کرد که هر اندازه تسهیلات ارزی و ریالی لازم باشد به طرحهای دارای توجیه اقتصادی داده می شود و محدودیتی وجود ندارد.

استاندار مازندران، درباره وضعیت استان یادآورشد: سال 91 حدود 550 میلیارد تومان بودجه استانی تخصیص داده شد که 45 درصد آن جذب شد و در سالجاری نیز 25 درصد 313 میلیارد تومان اعتبارات استانی جذب شده است.

ربیع فلاح جلودار با اشاره به تقدیم بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس گفت: بودجه سال آتی بر اساس ضریب جمعیتی برای استان منظور شده است و به 4.7 درصد سرانه جمعیتی رسید که بی سابقه است.