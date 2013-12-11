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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۴

فلاح جلودار:

25 درصد واحدهای تولیدی مازندران شروع بکار نکرده اند

25 درصد واحدهای تولیدی مازندران شروع بکار نکرده اند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: متاسفانه 25 درصد واحدهای تولیدی استان هنوز شروع به کار نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری اقدامات 100 روزه دولت در استان افزود: این درحالیست که 49 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر شهرکهای صنعتی استان راکد است.

وی اظهار داشت: همچنین با رایزنی با بانکها در سه ماه اخیر، 450 میلیارد تومان تسهیلات برای واحدای تولیدی استان تخصیص داده شده است.

وی عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان بدهی زیادی نداشته باشند و با با بانکها شیوه پرداخت قبلی را فراهم کنند، حمایت خواهند شد و می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

فلاح جلودار بیا داشت: تولیدکنندگان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به معاونت برامه ریزی استانداری و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه داشته باشند و شرایط برای دریافت این تسهیلات، تسهیل شده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: همچنین با بنیاد برکت به توافق های رسیدم تا از واحدهای تولیدی که توجیه اقتصادی داشته باشند و حتی اگر راکد هم باشند، با حمایت این بنیاد، واحدها راه اندازی شود.

وی بیان کرد: تاکنون 20 واحد راکد به بنیاد برکت معرفی شده تا نسبت به راه اندازی اقدام شود.

وی با بیان اینکه اکنون مشکل مسئله ارزی و ریالی برای رونق بخشی واحدهای تولیدی مطرح نیست، اظهار داشت: با صندوق توسعه ملی کشور صحبت کردیم و رئیس این صندوق اعلام کرد که هر اندازه تسهیلات ارزی و ریالی لازم باشد به طرحهای دارای توجیه اقتصادی داده می شود و محدودیتی وجود ندارد.

استاندار مازندران، درباره وضعیت استان یادآورشد: سال 91 حدود 550 میلیارد تومان بودجه استانی تخصیص داده شد که 45 درصد آن جذب شد و در سالجاری نیز 25 درصد 313 میلیارد تومان اعتبارات استانی جذب شده است.

ربیع فلاح جلودار با اشاره به تقدیم بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس گفت: بودجه سال آتی بر اساس ضریب جمعیتی برای استان منظور شده است و به 4.7 درصد سرانه جمعیتی رسید که بی سابقه است.

کد مطلب 2193964

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